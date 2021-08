Olieprijs daalt vanwege bezorgdheid verspreiding Deltavariant

(S&P Global Platts) De prijs van ruwe olie daalde vandaag, maandag 2 augustus, halverwege de ochtend in Azië uit bezorgdheid over de op-nieuw oplevende verspreiding van COVID-19, nadat het weekend een hele reeks rapporten werd gepubliceerd over stijgende gevallen in China en delen van Zuidoost-Azië. Om 10:55 uur Singaporese tijd (0255 GMT) daalde het ICE October Brent-futurescontract met USD 1,08/b (1,43%) ten opzichte van het vorige slot op USD 74,33/b, terwijl het NYMEX-contract voor licht zoete ruwe olie van september 96 cent/b was ( 1,30%) lager op USD 72,99/b.

China meldde op 1 augustus, 75 nieuwe gevallen van COVID-19, een stijging ten opzichte van 55 de dag ervoor en het hoogste dagelijkse totaal in maanden. Autoriteiten proberen nu uitbraken van de delta-variant in verschillende steden met veel toerisme, waaronder het eiland Hainan en Zhangjiajie in de provincie Hunan, in te dammen. Volgens nieuwsberichten zijn meer dan 1 miljoen mensen opgesloten in Zhangjia-jie. “Het weekend bracht meer ontmoedigende krantenkoppen over de verspreiding van de deltavariant”, zegt Vandana Hari van Vanda Insights. “Vooral zorgwekkend voor de oliemarkten is de heropleving in China. Het is de op één na grootste olieconsument ter wereld en is er al vele maanden in geslaagd om COVID-19 onder controle te houden”, voegde Hari eraan toe. Lockdowns werden ook aangekondigd of verlengd in andere delen van Azië, waaronder Australië, Thailand en de Filippijnen. De recente uitbraken zullen de hoop van investeerders temperen dat de wereldwijde vaccinatiecampagne de covid-situatie onder controle zal houden, aldus analisten.

“Het is duidelijk dat COVID-19 nog steeds een risico vormt voor het herstel van de vraag, vooral in landen waar de vaccinatiegraad nog steeds laag is”, zeggen ING-analisten Warren Patterson en Wenyu Yao in een notitie.

De olieprijzen werden ook gedrukt door het vooruitzicht dat er extra aanbod op de markt zou komen, waarbij de producentengroep OPEC+ naar verwachting vanaf 1 augustus 400.000 b/d extra olie zal oppompen. Analisten verwachten over het algemeen dat een robuuste vraag deze productiestijging zal absorberen, hoewel ze opmerken dat dit een kortstondige daling van de olieprijzen zou kunnen veroorzaken.