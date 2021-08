‘Financiële garantie schuldeisers verwacht in augustus’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft gisteravond een persconferentie gehouden via Zoom. BIBIS-minister Albert Ramdin, sprak over het steunprogramma en zei dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF), het programma pas goed zal keuren, nadat er een financiële garantie is gegeven door de bilaterale schuldeisers. De bilaterale schuldeisers zijn China, India en de Paris Club die namens vijf landen onderhandelt. Ramdin gaf aan dat Suriname aan alle gestelde eisen van het IMF heeft voldaan. Hij verwacht dan ook dat de garanties in augustus rond zullen zijn. Volgens Ramdin is er goed overleg met de schuldeisers. In september zal het IMF-bestuur weer bijeenkomen. De minister zegt, dat de vertraging in goedkeuring van het steunprogramma geen invloed heeft op de uitvoering van het Herstelprogramma. ‘’Dit programma is een ‘homegrown-programma’ en is sinds september vorig jaar in uitvoering. Het IMF-programma is onderdeel van het Herstelplan en niet andersom”, zei Ramdin, die eraan toevoegde, dat het programma door Suriname is ontwikkeld en dat de maatregelen normaal doorgevoerd zullen worden. Volgens Ramdin is Suriname naar zeggen van de IMF-top door het uitvoeren van zijn programma, gevorderd met het gezondmakingstraject van de economie. ‘’Vanwege het feit dat we een aantal dingen reeds gedaan hebben, zijn we al in een fase van herstructurering van de economie, met name het gezondmakingstraject. Suriname heeft eigenlijk gedaan wat er van hem gevraagd was”, aldus Ramdin. Volgens de bewindsman gaan de gesprekken met het IMF, de Oppenheimer-schuldeisers via Lazard, China, India en de Paris Club, gewoon door.