GLENN COOMAN HEENGEGAAN

Glenn Cooman, voormalig publiciteitsman bij het Korps Brandweer Suriname, (KBS), docent op de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs (AHKCO) en tot voor kort nog redactiemedewerker van Dagblad De West, heeft gisteravond op 70-jarige leeftijd, na een kortstondig ziekbed, het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld.

Cooman heeft zich gedurende zijn carrière, altijd verbonden gevoeld met de voorlichting en behaalde daarom, zijn strepen als publiciteitsman bij de brandweer. Na zijn pensionering woonde hij ruim vijf jaar in Albina, alwaar hij zijn krachten gaf binnen het onderwijs. Cooman bleef actief en sloot zich aan bij de groep docenten van de AHKCO richting journalistiek en communicatie, waar hij op serieuze wijze zijn kennis overbracht. Op de redactie van deze krant heeft Cooman zich nadrukkelijk ingezet om op serieuze wijze, een goed journalistiek product af te wikkelen en presenteren.