‘Aanwezig of niet, vonnis wordt uitgesproken’

Nabestaande tevens voorzitter van de Stichting 8 december 1982, Sunil Oemrawsingh, zei gisteren in gesprek met journalisten na de rechtszitting met als hoofdverdachte ex-legerleider Desiré Bouterse, dat Bouterse een politiek verhaaltje heeft gehouden. ‘’Hij probeert de ex-kolonisator de schuld te geven, maar verzwijgt dat het militaire regiem onder zijn bewind, 500 miljoen Nederlandse gulden heeft gekregen’’, zei Oemrawsingh. ‘’Niet de kolonisator, maar Bouterse heeft samen met anderen, de onschuldige mensen vermoord. Wij stellen jou aansprakelijk. Jij hebt ze vermoord en jij moet je straf ondergaan”, aldus Oemrawsingh. Volgens hem hebben wij op 30 augustus alle overtuiging, dat er vonnis zal zijn, dat zijn verzetzaak niet gerechtvaardigd zal zijn. Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden, zei eveneens tegen journalisten dat Bouterse in zijn laatste woord, geen nieuwe zaken naar voren heeft gebracht, dan slechts herhalingen van een invasie en steeds weer heeft verwezen naar de ex-kolonisator. Essed verwacht dat op 30 augustus Bouterse wordt veroordeeld.

Het strafproces ter terechtzitting is vandaag afgesloten door de Krijgsraad. Auditeur-militair Manro Danning persisteerde bij de strafeis van 20 jaar. Bouterse had verzet tegen het verstekvonnis aangetekend.

Essed weet niet of de Krijgsraad gevangenneming zal gelasten. Dat laat hij over aan de militaire rechtbank. “Indien Bouterse in beroep gaat tegen het vonnis, verwacht ik dat binnen een jaar, het hoger beroep, zal worden afgehandeld”, benadrukte Essed. Op een vraag van een journalist, of Bouterse aanwezig moet zijn op 30 augustus wanneer het vonnis wordt gewezen, zei Essed: “Ongeacht of hij aanwezig is of niet, het vonnis wordt uitgesproken.”

Bouterse zei, dat veel zal afhangen van de uitspraak van de Krijgsraad hoe het verder zal gaan in het land. Hij vindt de uitspraak zelf niet zo belangrijk, stelde hij op vragen van journalisten. Op de zitting heeft Bouterse zijn laatste woord gevoerd. Hij verklaarde heel content te zijn met wat hij naar voren heeft gebracht. Hij blijft erbij, dat de ex-kolonisator steeds bezig is geweest en dat er een invasie in voorbereiding was.