Prijzen groenten en fruit licht gedaald

De prijzen van groenten en fruit zijn in de afgelopen maand gedaald. Een grote bos kouseband kostte voorheen SRD 50 en wordt nu voor SRD 30 verkocht. Volgens landbouwers heeft de daling te maken met het weer. Het regent minder, waardoor de boeren minder verlies lijden. Echter, de verkopers zijn een andere mening toegedaan. Volgens hen zijn de prijzen gedaald, omdat de groenten voorlopig niet kunnen worden geëxporteerd. “De landbouwers zijn de grote boosdoeners bij prijsstijgingen”, zegt een verkoper tegenover de krant. Volgens de verkopers zijn het dezelfde prijzen die voor de middelen betaald moeten worden in de winkels. “De prijzen in de winkel zijn niet gedaald, waarom zijn groenten dan plotseling goedkoop? Iedereen kijkt de verkopers boos aan, maar wij zijn ook afhankelijk”, aldus de verkoper. Volgens hem is er een behoorlijke daling in de koopkracht te merken, waardoor zij blijven zitten met de groenten, tenzij ze die goedkoper aan de man brengen. “Wanneer je merkt dat de dag niets te bieden heeft, is het beter om de groenten goedkoper te verkopen, omdat je anders verlies lijdt en dan kun je de volgende dag niets kopen”, zegt de verkoper. Hij voegt eraan toe, dat op die manier er nauwelijks winst gemaakt wordt.

Ook de Chinese supermarkten zorgen volgens de verkoper voor een de daling van de koopkracht, omdat veel mensen hun groenten bij de buurtwinkels aanschaffen. “Er moet beleid hierop losgelaten worden. Wij als kleine man komen nauwelijks nog uit”, zegt de verkoper.