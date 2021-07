Nationale Veiligheidscommissie vergadert morgen over toenemende criminaliteit

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft gisteren in De Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende Nadere wijziging van de Rijwet, meegedeeld, dat de Nationale Veiligheidscommissie op verzoek van de regering, donderdag 29 juli, bijeen zal komen om te praten over de huidige veiligheidssituatie in het land.

Ook de leden Asis Gajadien (VHP), Rabindre Parmessar (NDP) en Mahinder Jogi (VHP), hebben gevraagd om nader in te gaan op de veiligheidsvraagstukken. Volgens de vicepresident, zal er vergaderd worden over de verruwing van de criminaliteit. De vicepresident benadrukte, dat de toenemende criminaliteit eenieder zorgen baart. Jogi, zegt tegenover de krant, dat het belangrijk is dat het parlement communiceert met de samenleving. ‘’Er is in de afgelopen periode zoveel gebeurd, maar niemand rept daarover. We hebben daarom gevraagd, dat er over oplossingen gesproken wordt. Het is van belang dat desbetreffende commissie bij elkaar komt. Er moet antwoord gegeven worden op wat de mogelijke oorzaak van de verruwing van de criminaliteit is. En hoe men denkt dit aan te pakken.” Volgens Jogi moet beleid gemaakt worden om ergere vormen van criminaliteit te voorkomen. De Nationale Veiligheidscommissie komt morgen om 10.00 uur bijeen in het parlement.