WHO voorspelt: ‘Binnenkort meer dan 200 miljoen Deltavariant besmettingen’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorspelt, dat de Deltavariant de komende maanden wereldwijd de dominante variant zal worden. De Deltavariant van het coronavirus heeft zich inmiddels verspreid naar 124 streken wereldwijd, meldt de WHO. De WHO voorspelt, dat binnen een paar weken meer dan 200 miljoen mensen besmet kunnen raken door de Deltavariant. Vooral in Europa en de landen ten westen van de Stille Oceaan loopt het aantal besmettingen met de Deltavariant sterk op. Sommige westerse landen zijn begonnen met het versoepelen van de covid-maatregelen, omdat de sterftecijfers daar zijn gedaald. Maar degenen die geen toegang hebben tot vaccins, of met een langzamere uitrol van vaccins, worden geconfronteerd met een dodelijkere dreiging. Hoewel de Deltavariant wereldwijd regeert, is die tot nog toe niet in Suriname geconstateerd. Dit is vastgesteld uit onderzoeksresultaten van monsters die opgestuurd waren naar Nederland. Elke maand worden er monsters verzonden ter analysering of het virus al of niet in Suriname is waargenomen. In de buurlanden, met name Guyana en Frans-Guyana, is het virus gedetecteerd en maakt reeds slachtoffers.