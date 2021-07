Volksgezondheid: Nog geen Deltavariant in Suriname

De Deltavariant van het COVID-19-virus, ook wel bekend als de Indiase variant, rukt al geruime tijd op in verschillende delen van de wereld. Gezien de internationale ontwikkelingen en het voorkomen van verschillenden varianten van het COVID-19-virus, verzamelt het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) regelmatig monsters die worden opgestuurd naar Nederland, waar men kan vaststellen welke varianten hier rouleren. Tot zover zijn er nog geen aanwijzingen, dat Delta voet aan wal heeft gezet in Suriname. Dit maakte BOG-arts Vern Nanhoe en vertegenwoordiger van het ministerie van Volksgezondheid, bekend tijdens de regeringspersconferentie afgelopen zaterdagavond. Wél gaf hij aan, dat vooral de Braziliaanse Manausvariant domineert in Suriname.

In verschillende delen van de wereld, maar ook dichtbij huis in Frans-Guyana, zorgt de Deltavariant al voor veel ellende.

Deze variant is krachtiger dan het oorspronkelijke coronavirus. Gevreesd wordt dat het virus ook Suriname zal binnen komen, zeker nu veel meer mensen over en weer reizen. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) is de Deltavariant reeds geregistreerd in 92 landen. De mutatie is 40 tot 60% besmettelijker dan de nu dominante Alfavariant (de Britse variant) van het coronavirus. De Europese gezondheidsdienst (ECDC) verwacht dat de Deltavariant rond midden augustus een aandeel van 90 % van het aantal nieuwe besmettingen in de EU, zal vertegenwoordigen. Volgens het Internatio-nale Rode Kruis staat Indonesië aan de rand van een catastrofe vanwege de aanwezigheid van de Deltavariant. Ook voor Zuid-Afrika dreigt er een zorgwekkende ontwikkeling. De Deltavariant kan niet worden bepaald aan de hand van symptomen.

De regering doet nog steeds een beroep op de samenleving, alleen de berichten te volgen die worden verstrekt via de officiële kanalen. Aan personen die onjuiste informatie verspreiden aangaande COVID-19 wordt gevraagd, dit achterwege te laten en daarmee te helpen de rust in de samenleving te waarborgen.