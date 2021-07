Eerste IV-therapiedrip clinic opent deuren in Suriname

Aanstaande donderdag 29 juli zal de officiële opening zijn van de eerste intraveneuze therapiedrip clinic in ons land. Een therapiedrip is een IV (infuus) behandeling, waarbij vitaminen en mineralen met behulp van een infuusnaald, direct in het bloed komen. REVIV is de naam van het bedrijf en het is afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika (VS) waar de eerste REVIV Welness Spa’s werden geopend in Miami en Las Vegas. Zij noemen zich de wereldleider op het gebied van het welzijn van de mens. REVIV biedt onder andere IV (infuus) behandelingen en ‘boostershots’. Deze behandelingen zijn in het buitenland al jaren zeer bekend en zullen vanaf deze week ook beschikbaar zijn in Suriname. De franchisehouder die deze behandelingen naar ons land heeft gebracht, is Gillian van Axel en zij maakt zelf al jaren gebruik van deze techniek.

Afgelopen zaterdag 24 juli 2021 heeft de media tijdens een persmoment een rondleiding gehad van REVIV Suriname en werd de pers in de gelegenheid gesteld een van de behandelingen te ervaren. Het doel van deze dag was om de media niet alleen te vertellen waarvoor REVIV allemaal staat, maar ook om zelf de ervaring op te doen. Hoewel IV-behandelingen al tientallen jaren worden uitgevoerd, waren die nog niet eerder vrij beschikbaar voor het grote publiek. Van Exel zegt in gesprek met De West, dat zij zelf al jaren gebruik maakt van therapiedrips. Zij is namelijk behalve ondernemer ook moeder en had daardoor vaak het gevoel alsof zij energie tekort kwam. Van Exel vertelde, dat zij zeven jaar geleden een burn-out kreeg tijdens een werkbezoek in het buitenland. Zakenrelaties adviseerden haar toen, een therapiedrip te proberen. Zij volgde het advies en voelde zich beter, ook haar burn-out verdween. Volgens Van Exel werkt ons lichaam elke dag keihard voor ons en wij beseffen niet dat wij die soms extra moeten voorzien van vitaminen en mineralen. “Je voelt je na zo een drip heerlijk, ontspannen en gehydrateerd”, aldus Van Exel.

Immuunsysteem boosten

De REVIV-behandelingen zijn er om de symptomen van stress, vermoeidheid en zelfs ‘hangovers’ te verhelpen, maar ook om de huid zichtbaar te verbeteren of je immuunsysteem een sterke boost te geven. Daarnaast zijn er de REVIV Boostershots die snel een vitamine B12 tekort kunnen aanvullen of de Slimboost die helpt gewicht te verliezen, terwijl men tegelijk een enorme energie ‘kick’ krijgt. De REVIV-behandelingen duren ongeveer 30 minuten bij een Hydromax, Megaboost, Ultraviv of Vitaglow infuus. Alleen een Royal Flush behandeling duurt ongeveer 45 minuten. Volgens medisch directeur van REVIV, Jön Moestar, zijn deze behandelingen nodig om optimaal te kunnen presteren. “Indien men een tekort heeft aan verschillende vitaminen en mineralen is de kans op ernstige ziekten onvermijdelijk”, aldus Moestar. ‘’De REVIV-kliniek houdt zich bezig met preventieve gezondheidszorg, want wanneer je vitaminen en mineralen in tabletvorm drinkt, gaan die via de maag en dan pas worden zij door het lichaam opgenomen, maar bij een IV-therapiedrip komen die gelijk in de bloedbaan terecht, omdat die via een infuus worden toegediend’’, zegt Moestar.

Toestemming Volksgezondheid

REVIV begon in 2011, toen vier spoedeisende hulpartsen met een gecombineerde 40 jaar klinische ervaring samenkwamen met één gemeenschappelijke gedachte: om IV-therapieën naar een privé-spa-achtige omgeving te brengen en ze toegankelijk en betaalbaar te maken voor de bevolking. REVIV Suriname beschikt over een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, is ISO gecertificeerd en FDA gekeurd. De officiële opening is op donderdag 29 juli. De opening zal geschieden door First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry.