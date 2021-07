SZF-personeel teleurgesteld en gedemotiveerd

Personeelsleden van het Staatsziekenfonds (SZF) hebben vorige week donderdag geprobeerd om de directie te wijzen op enkele knelpunten die er spelen binnen de organisatie. Het personeel is vervolgens in staking gegaan, omdat er volgens hen, al geruime tijd geen oplossing komt in verschillende kwesties. Ook is het personeel het niet eens met bepaalde hoge uitgaven die worden gedaan.

Een medewerker van het SZF, zegt dat de sfeer op het werk verslechterd is sinds de nieuwe directeur is aangesteld. “Ik werk intussen al tien jaar bij het SZF en heb vreselijke dingen meegemaakt, maar het is het ergst sinds het aantreden van de nieuwe directeur Amar Randjitsing. Hij heeft ons leven op het SZF tot een hel gemaakt en treed heel dictatoriaal op. Het moment dat je voor je rechten opkomt, word je overgeplaatst naar een andere afdeling. Wij zijn vreselijk teleurgesteld en gedemotiveerd door Randjitsing.’’ Volgens de medewerker, zijn veel personeelsleden hierdoor ziek geworden, ook zijn er die het bedrijf verlaten hebben. ‘’We hadden ons vergist dat wij het slecht hadden met zijn voorganger Kromodihardjo. We hebben een veel ergere nu. Er wordt helemaal niet gekeken naar onze dienstverlening. Personeel dat operationele taken uitvoert, kan geen eigen regels maken, maar moet alleen opdrachten uitvoeren van de directie. We weten allemaal hoe slecht de service van het SZF is. Patiënten betalen voor alles en moeten heen en weer lopen met lange wachttijden. Wij bij het SZF, verdienen een mager salaris en komen bijna niet uit. In plaats van dat wij gemotiveerd worden, worden wij belazerd, terwijl stafleden en directie alle luxe hebben. Het SZF draait slecht en er is geen geld vanuit de overheid voor kwaliteitszorg, maar die koopt wel een automatiseringssysteem genaamd EWAVE (uit Israël) van meer dan USD 20.000.000”, aldus de medewerker.

Het personeel heeft wederom getracht om de regering te betrekken in deze kwestie. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, is ook hierop geattendeerd en heeft een schrijven ontvangen over de cao-onderhandelingen die gaande zijn bij het SZF. “We hebben zoveel erfenissen van de vorige regering, waardoor wij continu worden betrokken in onderhandelingen. Het lijkt alsof de regering alle onderhandelingen moet overnemen, maar er is nog steeds een directie die verantwoordelijk is voor de onderhandelingen met vakbonden. Je kunt geen onderhandeling van een cao op het niveau tillen van een minister. Het SZF valt dan wel onder de overheid en de minister is een werkarm van de regering, maar dat betekent niet wij in elke situatie moeten inspringen”, zegt minister Ramadhin tegenover de krant.