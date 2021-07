Drietal aanhoudingen in kwestie valse vaccinatiebewijzen

In de zaak waarbij er valse vaccinatiebewijzen werden verkocht, vonden in het afgelopen weekend drie aanhoudingen plaats. Het gaat om een verpleegkundige en twee medewerkers. De verpleegkundige heeft tegenover de politie een volledige bekentenis afgelegd. Er werd een bedrag van 40 euro neergeteld om in aanmerking te komen voor een vaccinatiekaart zonder het vaccin te krijgen. Het is nog niet bekend hoe de verdachten in beeld werden gebracht.

Volgens de verpleegkundige was hij werkzaam op verschillende vaccinatielocaties, waar hij belast was met het zetten van de vaccins. De mensen kwamen wel op de locatie, werden niet gevaccineerd. De verpleegkundige voerde de gegevens van deze mensen in het bestand in, waarbij hij aangaf, dat zij gevaccineerd waren.

De verpleegkundige gaf toe dit op elke locatie waar hij werkzaam was, te hebben gedaan. De twee andere verdachten waren belast met het zoeken van de mensen, waarna zij ze naar de broeder toebrachten. Ook zij hebben een volledige bekentenis afgelegd. Ongeveer veertien personen zouden hebben betaald voor een valse vaccinatiekaart.