Versoepeling lockdown, maar nachtclubs, bordelen en bars blijven nog gesloten

De regering heeft vandaag de nieuwe COVID-19-maatregelen bekendgemaakt. Van zaterdag 24 juli t/m vrijdag 6 augustus 2021, gelden de volgende maatregelen. Het uitgaansverbod is bijgesteld en is dagelijks van 21:00 tot 06:00. Samenscholing van maximaal 10 personen is toegestaan.

Recreatieoorden, casino´s, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden en kansspelkantoren zijn opengesteld volgens de protocollen die met deze sectoren zijn afgesproken. Het middelbaar onderwijs zal worden opengesteld voor het afnemen van toetsen. Het is vooralsnog verboden in deze periode nachtclubs, dancings, discotheken, bordelen en bars open te stellen.

Commerciële lokaliteiten

In deze periode is het uitsluitend met inachtneming van de door het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke covid-preventieprotocollen, toegestaan om de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten van welke aard dan ook, open te hebben: van maandag tot en met zondag van 06.00 uur tot 20.00 uur. Hieronder vallen restaurants en andere commerciële gelegenheden. Bezorging mag dagelijks 24 uur per dag. Terrassen of Outdoor dining, mogen dagelijks van 06:00 tot 20:00 uur open.

Sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of -gelegenheden, waarbij wordt aanbevolen om deze activiteiten in de openlucht te doen plaatsvinden.

Toegestane grenspassages

De grenzen zijn in de deze periode geopend voor personenverkeer, mits zij volledig gevaccineerd zijn. Volledig gevaccineerden hebben geen toestemming nodig om te mogen reizen naar Suriname en zijn niet gehouden aan de quarantaineplicht. De vliegmaatschappijen hebben op volledig gevaccineerden geen beperkingen, maar wel een controle en handhavingsplicht. Reizigers moeten de volgende documenten kunnen overleggen zoals een bewijs van volledige vaccinatie, een negatieve PCR-test en geldige reisdocumenten. Reizen van volledig gevaccineerden uit Suriname (outbound); de vliegmaatschappijen en doelgroep zijn gehouden aan regels van het land waar naartoe wordt gereisd.

Niet – of niet volledig gevaccineerden zijn gehouden aan quarantaineplicht conform de geldende voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid en toestemming van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Business en Internatio-nale Samenwerking. In deze periode zijn de vluchten van Nederland, Caraïbisch Gebied, Guyana, Frans-Guyana en de Verenigde Staten van Amerika: outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer worden toegestaan in het Surinaams luchtruim. De vluchten van Brazilië, Cuba en de Dominicaanse Republiek zijn uitsluitend inbound en outbound cargoverkeer en outbound personenverkeer. Vooralsnog is er geen personenverkeer toegestaan met Haïti. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in deze periode het goederen- en essentieel personenverkeer te water alleen op woensdag en vrijdag toegestaan zijn. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus, zullen in deze periode in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland (outbound) en vanuit het buitenland naar Suriname (inbound) af te reizen.