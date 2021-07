Prijzen geneesmiddelen mogelijk omhoog

De directeur van het Staatsziekenfonds (SZF), Amar Randjitsing, heeft in gesprek met een lokaal medium gezegd, dat de prijzen voor geneesmiddelen mogelijk zullen worden aangepast. Volgens de directeur worden medicamenten verkocht tegen een koers die al is achterhaald. Het streven is volgens hem om deze te brengen op een koers van SRD 21. Echter, volgens Randjitsing kunnen alleen de apotheken hierover een besluit nemen, omdat zij de geneesmiddelen inkopen en verkopen.

Volgens Randjitsing zijn het SZF en de Vereniging van Apothekers in Suriname (VvA) in onderhandeling om de prijzen de komende week nog aan te passen. Volgens de apothekers is de aanpassing een noodzaak. Geneesmiddelen worden geïmporteerd en nu er gewerkt wordt met een koers van SRD 21, moeten ook zij meer neertellen om geneesmiddelen in te kopen.

Een ander probleem dat nu heerst is het tekort aan bepaalde geneesmiddelen. Geruchten doen de ronde dat dit te maken heeft met de op handen zijnde prijsaanpassing voor geneesmiddelen. De voorzitter van de VvA, Vanessa Henar, zegt dat er altijd een tekort is geweest aan geneesmiddelen. Het tekort heeft volgens haar, niets te maken met de koers.