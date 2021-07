Bewust geen exacte datum voor grote vakantie en begin nieuw schooljaar

Onderwijsminister Marie Levens, wil bewust geen exacte datum aangeven voor het begin van de grote vakantie en het begin van het nieuwe schooljaar. Levens deelde mee, dat het afhangt van de covid-situatie wanneer de grote vakantie zal beginnen. “Als alles normaal verloopt, zullen wij de exacte data bekendmaken. Voor nu wil ik het liever niet zeggen, omdat als het fout gaat, men blijft vasthouden aan een voorgenomen datum. Ik ben voorzichtig geworden met het noemen van exacte data. Ik heb covid niet in de hand, dus voor zowel de grote vakantie als het begin van het nieuwe schooljaar, hebben de leerkrachten en de schoolleiders een datum ontvangen. De exacte datum is bij hen bekend en ze weten ook dat die onder voorbehoud is”, stelde de onderwijsminister.

Er wordt gemikt op de eerste week van september voor de grote vakantie en de eerste week van oktober voor het nieuwe schooljaar.

Voor de afsluiting van het schooljaar zijn er expliciete details naar de schoolleiders gestuurd. “De scholen sluiten af waar ze zijn gestopt en de leerkracht van de volgende klas neemt over waar de vorige leerkracht gestopt is met de leerling.” Levens deelde mee dat dat de scholen in het binnenland twee weken later dan de scholen in de stad zullen beginnen, wat betekent dat de achterstand in het binnenland verder oploopt. Volgens de minister had het ministerie alle voorbereidingen getroffen. “Boten, bussen en vliegtuigen stonden klaar, maar de leerkrachten gaven aan dat zij financieel niet in staat waren om voor minstens twee en een halve maand proviand aan te schaffen. De leerkrachten krijgen een ontberingstoelage en 150 procent salaris, maar het blijkt niet voldoende. De regering zal nagaan of hier toch nog sprake kan zijn van een eventuele verhoging, omdat de prijzen inderdaad enorm hoog zijn”, stelde Levens.

Ten aanzien van besmettingen en het openhouden van de scholen, zei de minister dat zij zich uitsluitend laat leiden door het ministerie van Volksgezondheid en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Levens deelde mee dat volgens het BOG, de scholen nog open kunnen blijven. De protocollen zijn bekend bij de scholen. “Als er een besmetting is, weten de schoolleiders welke bedrijven ze moeten bellen om te komen ontsmetten. Er zijn ook protocollen voor besmette leerkrachten. Die moeten thuis blijven en de leerkrachten die met hen in nauw contact waren, moeten in quarantaine. Er zijn nadrukkelijke instructies. We vragen de schoolleiders, leerkrachten en ook de ouders, om uitsluitend de berichten van het ministerie, de website van het ministerie en de Facebook pagina van het ministerie te volgen. Wat daar staat is waar, de rest kan fouten bevatten”, stelde Levens.

door Priscilla Kia