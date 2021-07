Ruim 30% voorzien van eerste covid-prik

In ons land zijn er tot op heden in totaal 232,666 prikken gezet op een populatie van 601.158 inwoners. Het totaal aantal gevaccineerden met minimaal één dosis is momenteel 182.342 (30%). Met het Sinopharm-vaccin zijn er tot op heden 9.112 mensen gevaccineerd, waarvan 9 personen volledig. Het aantal personen dat ingeënt is met het AstraZeneca-vaccin, staat momenteel op 173.230, waarvan 50.315 personen volledig (twee doses) zijn gevaccineerd. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zegt dat Suriname vanaf het moment dat er meer vaccins beschikbaar waren, in een behoorlijk tempo is begonnen met vaccineren. “Rond juni zijn we veel meer gaan vaccineren en dit komt doordat we een flinke hoeveelheid aan AstraZeneca hebben ontvangen. Daarnaast zijn ook nog 100.000 Sinopharm-vaccins uit China ingezet als optie. We kunnen dus volop vaccineren”, zegt de minister. ‘’Als we doorgaan met het vaccineren van ongeveer 3000 personen per dag, is rond augustus een groot percentage van de bevolking voorzien van een tweede dosis’’, zegt Ramadhin. Wanneer het besmettingspercentage landelijk afneemt en ook de opnames op de Intensive Care, zullen er geen vaccinatiedagen meer worden georganiseerd. De vaccins zullen dan worden gedistribueerd onder de huisartsen. De huisartsen kunnen zelf inplannen, hoeveel mensen zij per week kunnen vaccineren. ‘’Als elke huisarts minimaal 10 mensen per week kan vaccineren, zit je per week op 2000 tot 3000 personen, want er zijn 300 huisartsen in het land’’, aldus de minister. Tegen het einde van het jaar kunnen we, aldus de minister, uit deze covid-crisis zijn. Suriname kan zijn target qua vaccinatie alleen halen, wanneer het Pfizer-vaccin ook beschikbaar wordt. Pfizer is namelijk ook goedgekeurd voor gebruik bij kinderen tussen 12 en 18 jaar. ‘’Dan zullen we komen op 70 procent gevaccineerden in het land. Sinds vorige week hebben wij ook een lading van 10.000 doses ontvangen van het merk Moderna vanuit Nederland en die zullen worden ingezet voor specifieke groepen, waaronder ook zwangere vrouwen”, aldus Ramadhin.