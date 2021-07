Nog 4 miljoen USD inlopen voor adequate bevoorrading medicamenten

Diverse parlementariërs hebben gisteren in het parlement vragen gesteld over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in ons land. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, heeft bij de beantwoording van de vragen aangegeven, dat het medicatieprobleem tweeledig is. De minister deelde mee dat de regering bezig is om bij het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), bestellingen in te halen. “Als gevolg van een besluit van de regering, is in 2019 een financieringstekort ontstaan ter hoogte van 6 miljoen USD en daardoor lopen ook de bestellingen achter. Op dit moment hebben we concreet ongeveer 2 miljoen USD aan medicamenten ingelopen en is nog een pending van 4 miljoen USD aan bestellingen. Zodra de voorraden worden aangevuld, kunnen we weer praten van een duidelijke, verantwoorde medicamentenvoorraad of dekking voor de samenleving”, stelde Ramadhin.

Wat de kosten voor geneesmiddelen betreft, zei de minister dat er onderhandelingen gaande zijn tussen het Staatsziekenfonds (SZF), de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (SURVAM) en de Vereniging van Apothekers (VvA), om te komen tot reële tarieven voor geneesmiddelen. “De medicamententarieven zijn een aantal jaren niet aangepast en stammen dus uit de periode toen de koers veel lager was.

Op dit moment zijn de tarieven dus niet reëel en wordt er vanuit de verzekeraars en de vereniging gewerkt naar redelijke tarieven, waardoor ook de kwestie van bijbetalen voor medicamenten bij de apotheken ook opgelost wordt”, aldus Ramadhin.

door Priscilla Kia