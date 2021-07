Total Energies en Qatar Petroleum dienen programma in bij Staatsolie

De bedrijven die succesvol waren in de onlangs afgesloten biedronde in Suriname, moeten nu hun exploratiewerkprogramma indienen bij de directie van de Staatsolie Maatschappij Suriname. Chevron Exploration Suriname Limited en een consortium bestaande uit Total Energies en Qatar Petroleum, hadden de meest gunstige biedingen ingediend voor ondiepe offshore-blokken. Chevron diende een bod in voor Blok 5, terwijl het Total Energies-consortium een bod uitbracht voor Blok 6 en 8.

Annand Jagesar, algemeen directeur van Staatsolie, zei dat het werkprogramma voor exploratie moet worden ingediend op een systematische manier die ontdekkingen bevordert. Hij merkte op dat Staatsolie en de succesvolle bieders, nu bezig zijn met het sluiten van Production Sharing Contracts (PSC’s). ‘’Het maximale participatierecht van Staatsolie in de PSC’s is 40 procent’’, benadrukt Jagesar. Op de vraag of Staatsolie binnenkort andere olieblokken gaat veilen, antwoordde hij bevestigend.

“In het midden en oosten van de ondiepe oever volgt binnenkort een officiële biedronde. De officiële biedronde is alleen gepland voor de offshore.” Er zijn in totaal tien biedingen ontvangen voor drie van de acht blokken die op 16 november 2020 in de bieding zijn geplaatst. Deze blokken bevinden zich direct tussen de gigantische on-shore producerende velden en de recente diepwaterontdekkingen bij blok 58.

(Bron: Oilnow.gy)