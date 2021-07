SLM zet vanaf dinsdag Airbus in op regionale route

Eerder maakte Surinam Airways reeds bekend zich ten volle te zullen inzetten haar commerciële verplichtingen na te komen. In dat kader wordt gekeken naar mogelijkheden tot samenwerking met andere luchtvaartmaatschappijen en/of eventueel de inhuur van vliegcapaciteit. Voor de maand juli werd een toestel van World Atlantic ingehuurd om de route Paramaribo-Aruba-Miami te onderhouden.

Ter optimalisering en verbetering van de dienstverlening op de regionale route zal Surinam Airways vanaf 27 juli aanstaande tijdelijk een Airbus A321-200 van Avion Express inhuren. Dit vliegtuig met een capaciteit van 220 zitplaatsen zal worden ingezet om vluchten in de regio (w.o.vluchten van Paramaribo-Aruba-Miami v.v.) uit te voeren. Verder zal dit type vliegtuig ook een boost moeten geven aan de passagiers beleving.

Surinam Airways doet er alles aan de “customer journey” van passagiers te verbeteren en biedt in dit kader weder haar eigen volledig inflight service product aan. De maatschappij blijft verder hard werken aan het kunnen voorzien in eigen vloot, al dan niet in samenwerkingsverband.