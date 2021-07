Ori: ‘Overgebleven Moderna-vaccins voor risicogroepen die AstraZeneca weigeren’

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft eerder gezegd, dat er hard gewerkt wordt om meerdere COVID-19-vaccins beschikbaar te krijgen voor de samenleving. Deze maand heeft ons land een partij van 10.000 doses Moderna-vaccins uit Nederland ontvangen. Dit nadat het ministerie van Volksgezondheid, een hulpverzoek had ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn (VSW) in Nederland voor deze Moderna-vaccins. Radjesh Ori, directeur Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) verklaarde recentelijk, dat het Moderna-vaccin primair aan zwangere vrouwen toegediend zal worden. “Als er Moderna-vaccins over zijn, kunnen deze mogelijk ook ingezet worden voor andere risicogroepen die een beetje terughoudend staan tegenover het AstraZeneca-vaccin”, aldus Ori.

Vanuit de vakgroep gynaecologie werd er volgens Ori geadviseerd voor de zwangere vrouwen een mRna-vaccin te betrekken en dat is het Moderna-vaccin. Ori haalde daarbij aan, dat met de 10.000 beschikbare Moderna-vaccins 5000 personen gevaccineerd kunnen worden. “Deze vaccins zullen voor zwangere vrouwen gebruikt worden, echter zal eerst gekeken worden, hoeveel zwangere vrouwen bereid zijn zich tegen COVID-19 te laten vaccineren“, stelde de BOG-directeur. Ori zei ook, dat ze zeker “onbruikbare” vaccins willen voorkomen. Er zal volgens hem, dus gekeken moeten worden, of er een priklocatie op een bepaalde plek geplaatst moet worden, of als er gebruik gemaakt zal moeten worden van een mobile unit. “Bij de priklocatie van de Moderna, zullen wel eerst goede voorbereidingen getroffen worden, aangezien we over het gehele land zwangere vrouwen hebben. Gynaecologen kennen de populatie veel beter, dus er zal op advies van hen gewerkt worden”, benadrukte Ori.

Daarenboven onthulde Ori, dat hij bewust is, dat er momenteel veel vergelijkingen gemaakt worden tussen het Pfizer en het AstraZeneca-vaccin. Volgens Ori werkt elk vaccin anders bij mensen. “Belangrijk is dat alle door de Wereld Gezondheidsorganisatie goedgekeurde vaccins, tot nu toe hebben voorkomen dat personen ernstig ziek worden”, zei Ori. Hij haalde daarbij aan, dat er in Nederland een toename van coronagevallen is, maar doordat de personen tegen COVID-19 gevaccineerd zijn, worden ze na een besmetting heel weinig opgenomen in de ziekenhuizen. “Wij hebben ook vanaf het begin gezegd, dat het vaccin niet ervoor zorgt dat men niet besmet kan geraken, maar dat het ernstige ziekte en sterfte behoorlijk minimaliseert”, aldus Ori.