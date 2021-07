Sprenger weer als speciaal gezant voor coronazorg naar Suriname

De Nederlandse arts-microbioloog en epidemioloog Marc Sprenger, komt eind juli opnieuw naar Suriname om te adviseren bij de acute coronazorg en de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Sprenger doet dat op verzoek van president Chandrikapersad Santokhi en in samenwerking met het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid. De missie wordt uitgevoerd in het kader van het Nederlands-Surinaamse samenwerkingsprogramma Makandra.

Sprenger was in juni ook al in Suriname om ons land te helpen bij de bestrijding van het virus. Hij zal hier maximaal drie maanden blijven.

Het adviestraject van Sprenger zal uit drie delen bestaan. Ten eerste dient zijn advies om covidpatiënten een betere zorg te kunnen bieden en om de samenwerking tussen ziekenhuizen en de distributie van genees- en hulpmiddelen te verbeteren. Daarnaast is het advies van Sprenger erop gericht de vaccinatiegraad in Suriname te verhogen en de druk op de zorg te verlagen. Hiertoe zal hij de informatieverstrekking over vaccinaties verbeteren, het plan ondersteunen om bewoners in het binnenland van Suriname te vaccineren en de vaccinbehoefte analyseren en de levering van vaccins stimuleren.

Het derde onderdeel van de missie bestaat uit advisering met betrekking tot het ontwikkelingstraject om te komen tot een Surinaamse Preventie Autoriteit. Hiervoor zal hij in kaart brengen, wat er nodig is om deze autoriteit te realiseren en voorstellen doen tot verbetering van bijvoorbeeld het Outbreak Management Team, de microbiologische laboratoria en de samenwerking met het Nederlandse RIVM.

De Nederlandse minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “We moeten het coronavirus ook over de grenzen heen bestrijden. Daarom staan we graag andere landen bij, om zo uitbraken van het virus, in te dammen. Dit doen we door medische hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en vaccins te doneren, maar ook door onze kennis en ervaring internationaal te delen.”

Eerdere missie

In juni had Marc Sprenger al als speciaal gezant de leiding over een missie om de medische noodsituatie in Suriname door corona het hoofd te helpen bieden. De missie bestond toen uit de inzet van een medisch team en een donatie van vaccins, medische zuurstof en persoonlijke beschermingsmiddelen. Sprenger is van huis uit arts-microbioloog en epidemioloog en heeft gewerkt als directeur-generaal van het RIVM, directeur van het European Centre for Disease Prevention and Control (CDC) en bij de Wereld Gezondheidszorg (WHO) in Genève. Hij hield zich recentelijk ook bezig met de bestrijding van het coronavirus in het Carïbische deel van het Koninkrijk.