Fernandes Bottling zal voorlopig importproducten aanbieden

Fernandes Bottling Company kan voorlopig geen softdrinks, juice drinks of water produceren vanwege de enorme schade die het bedrijf geleden heeft als gevolg van de felle brand die op 30 juni, heeft gewoed op het bedrijfsterrein aan de Indira Gandhiweg 12. Om de beschikbaarheid van producten te garanderen, is Fernandes Bottling ertoe overgegaan importproducten aan te bieden. “Wij zijn hierdoor ook in staat geweest om het portfolio uit te breiden met meer verpakkingen en producten. Deze importproducten zullen beschikbaar zijn in andere verpakkingen dan u gewend bent, bijvoorbeeld in een 1 of 2 liter fles of in een blikje. Dit is ook van invloed op de prijs van deze producten”, aldus de directie op haar website.

Fernandes Bottling stelde eerder in een communiqué, dat de brand aanzienlijke schade heeft aangericht aan machines, gebouwen en voorraden. Derhalve was het duidelijk, dat de voorraad niet lang zou meegaan en dat de beschikbaarheid van de producten per winkel of per regio zou verschillen. Het lag dan ook in de lijn der verwachting, dat bepaalde frisdranken, waaronder Coca Cola en Sprite, geïmporteerd zouden worden, zodat in de komende periode er geen schaarste zou ontstaan.