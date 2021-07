Overgebleven wapens Bouterse weer in boezem van Defensie

Defensieminister Krishna Mathoera, zegt tegenover Starnieuws, dat de overgebleven wapens en munitie die in de wapenkamer van ex-president Desi Bouterse lagen, reeds opgehaald zijn door de Militaire Politie. Vorige maand werd er aangifte van diefstal van wapens en munitie uit de wapenkamer van de residentie van Bouterse gedaan. De bewindsvrouw zegt, dat ze nimmer wist dat wapens van Defensie bij de ex-president waren, totdat er aangifte van diefstal gedaan werd. Volgens haar is uit een administratief onderzoek gebleken, dat de wapens jarenlang onder het beheer van de ex-president waren.

Mathoera zegt dat er inmiddels een werkgroep van het Nationaal Leger, genaamd Procedures Wapens, Munitie en Tactisch Materieel, is ingesteld om te voorkomen dat politici of leidinggevenden eigendunkelijk legerwapens aan derden of onbevoegden verstrekken. De werkgroep zal door kolonel buiten dienst Dennis Kamperveen, begeleid worden. ‘’Het mag nimmer zo ver komen dat het zich herhaalt, dat wapens van het leger bij derden belanden’’, aldus de minister. ‘’Om dit tot het verleden te laten behoren, zijn alle regels en wetten met betrekking tot bevoegdheden voor handelingen met wapens, munitie en militair tactisch materieel, uit de lades gehaald’’, aldus de minister.

De pas ingestelde werkgroep heeft twee weken de tijd om met nieuwe voorstellen te komen.

Het is volgens de minister noodzakelijk, dat er duidelijk goedgekeurde protocollen en procedures zijn. De naleving hiervan zal bijzonder belangrijk zijn. ‘’Defensie zal de komende tijd investeren in een professionele defensieorganisatie’’, zegt de minister. Hiermee zal er invulling worden gegeven aan de eed die afgelegd is.