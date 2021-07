ACHTERSTALLIG ONDERHOUD PALMENTUIN

Wat voor COVID-19 zeker één van de toeristische trekpleisters in ons land was, ziet er tegenwoordig verlaten en overwoekerd uit. De gevallen palmtakken die regelmatig en vooral vroegtijdig werden opgeruimd, liggen nu op de grond en worden niet tijdig verwijderd. Er is hier duidelijk sprake van achterstallig onderhoud. Wordt de eens zo goed verzorgde Palmentuin, misschien bewust niet goed onderhouden? Wat is er eigenlijk aan de hand?

Echter is dit geen beeld voor onze binnenstad. De Palmentuin die pal tegenover het Kabinet van de President ligt, ziet er verwaarloosd uit. De zogenaamde achtertuin van ons Presidentieel Paleis ziet er beroerd uit. Het is de plek waar ambtenaren zich tijdens het schaften konden terugtrekken. Echter is dit nu de plek waar slangen zich kunnen vertonen. En vooral nu de schooldeuren weer worden geopend, mag het er niet zo uitzien, want de Palmentuin staat bekend als de plek waar studenten bij elkaar komen om samen te werken aan schoolopdrachten.

Of vergeten wij snel en zullen wij de put wederom dempen nadat het kalf verdronken is? Enkele jaren geleden viel een palmtak op een man en raakte hem dodelijk. Dit was ook ten gevolge van achterstallig onderhoud. Of moeten we het weer hebben van een zwerm bijen, die toevallige voorbijgangers belaagde? Dit zijn zaken die allemaal voorkomen kunnen worden als het onderhoud van de plek die velen heilig is, niet verwaarloosd wordt.