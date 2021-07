Drie VOJ-scholen Nickerie gesloten vanwege covid-besmettingen

In Nickerie zijn drie scholen, de Grace Schneiders-Howardschool (mulo), de Sitalsinghschool (mulo) en de Ramjaneeschool (LBO), gesloten. De scholen waren slechts een paar weken begonnen met het verzorgen van lessen aan de examenklassen. De scholen werden gesloten nadat ouders en leerlingen besmet bleken te zijn met COVID-19. De Schneiders-Howardschool is op 13 juli gesloten en de Sitalsinghschool een dag later. Op de Ramnjanee-school werd afgelopen woensdag bekend dat een leerling vermoedelijk besmet is, omdat een gezinslid positief zou zijn getest. De ouders hebben zelf de leiding van de scholen op de hoogte gesteld van de besmettingen. Meteen daarna hebben de schooldirecteuren de Onderwijsinspectie belast met het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ), het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en het COVID-19 Managementteam Nickerie, op de hoogte gesteld van de situatie. De leerlingen en leerkrachten van voornoemde scholen die in aanraking zijn gekomen met de besmette leerlingen en ouders van besmette leerlingen, zijn in thuisisolatie geplaatst.

De directeur van de Ramjaneeschool, Hanna Klaverweide, zegt aan een lokaal medium, dat de lokalen en het kantoor direct zijn ontsmet.

Het was de bedoeling dat de school vandaag normaal zou draaien, maar volgens Klaverweide heeft het overgrote deel van de leerlingen de school niet bezocht. Het gaat aldus Klaverweide, goed met de leerkrachten en leerlingen die in quarantaine zijn. ‘’Zij worden gemonitord door het BOG’’, zegt Klaverweide. De Ramjanee-school gaat maandag aanstaande weer normaal open.