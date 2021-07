Bijkans 300 Chinese winkeliers boycotten Surinaamse Brouwerij

VSW roept Surinaamse retailers op niet mee te doen

Bijkans 300 Chinese winkeliers boycotten de Surinaamse Brouwerij N.V. De winkeliers zijn hiertoe overgegaan, nadat de brouwerij in mei een brief naar haar klanten stuurde, waarin zij bekendmaakte dat per 1 juni 2021, bij leveringen die contant betaald worden, er een bedrag van 0,5 procent van het totaal te betalen bedrag in rekening gebracht zal worden. Indien de rekening via de bank betaald wordt, brengt het bedrijf geen extra kosten in rekening. De nieuwe maatregel is niet in goede aarde gevallen bij de winkeliers. Ook vinden de winkeliers dat zij meer tijd nodig hebben om zaken in orde te maken. De Surinaamse Brouwerij is de winkeliers tegemoet gekomen en heeft de ingangsdatum verschoven naar 1 juli, doch een aantal winkeliers zijn ertoe overgegaan geen producten meer af te nemen bij de Surinaamse Brouwerij.

De voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), Raymond Hasnoe, roept de Surinaamse winkeliers, wel en niet aangesloten bij VSW, op niet mee te doen met de boycot van de Chinese winkeliers.

De maatregel geeft aan dat de brouwerij bereid is mee te gaan met de veiligheid van anderen, zegt Hasnoe. De Surinaamse Brouwerij deelde mee, dat het overstappen naar giraal betalen in het belang is van de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers. ‘’Ik moet wel vermelden, dat de Surinaamse winkeliers en slijterijen hun eigen product niet gemakkelijk in de steek zullen laten. Desondanks roep ik ze toch om PARBO ook niet te boycotten”, zegt Hasnoe.

De idee is volgens Hasnoe goed, maar hij vindt wel dat er meer tijd nodig was om die overstap te maken. Het girale systeem is zegt hij, niet zo gemakkelijk als men denkt. ‘’Vooral als je klein afneemt, ga je niet daarvoor naar de bank willen en vooral niet als je drukte bij de bank ziet. Bepaalde Chinezen kunnen ook niet zo handig werken met ons banksysteem of digitale betalingssystemen. De bank kan zelf ook vervelend doen, vooral als de klant het Nederlands en Sranantongo niet machtig is”, aldus Hasnoe.

De redactie heeft getracht om de directie en de afdeling Communicatie van de Surinaamse Brouwerij te vragen naar een reactie, doch kon hen niet bereiken.