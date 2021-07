WHO waarschuwt: ‘Covid-pandemie is nog niet afgelopen’

China moet transparanter zijn

Het noodcomité van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft een waarschuwing over de gezondheidscrisis en zegt diep bezorgd te zijn over het wereldwijde gerucht, dat de COVID-19-pandemie ten einde loopt of onder controle is gebracht. De verklaring komt op het moment dat Europa en de Verenigde Staten (VS) hun economieën en samenlevingen heropenen, en voor een onderzoek in Brazilië uitgevoerd door Datafolha, waaruit blijkt, dat meer dan de helft van de bevolking gelooft dat de pandemie gedeeltelijk onder controle is (53%) of volledig onder controle is (5 %). Voor 41% loopt het nog uit de hand en 1% weet het niet. De commissie die verantwoordelijk was voor het afkondigen van de wereldwijde noodsituatie in januari 2020, zegt dat nog steeds het aantal gevallen over de hele wereld blijft toenemen, en roept op tot het vermijden van massale evenementen. Tot op heden zijn er meer dan 4 miljoen doden. Als er een evenement moet plaatsvinden, dringt de commissie erop aan dat de sanitaire maatregelen, rigoureus worden uitgevoerd. Een andere aanbeveling betreft vaccinatie. De WHO-commissie wil dat in september 2021, 10% van de bevolking van elk land ter wereld, is ingeënt. Maar daarvoor verwijst ze naar een van de zorgen met betrekking tot de voorstellen van rijke landen om een ​​derde dosis van de vaccins te geven, om zo hun bevolking te beschermen tegen varianten.

“We moeten voorzichtig zijn. We kunnen de ongelijkheid in de toegang tot het vaccin, niet vergroten. Verschillende landen overwegen een derde dosis, zonder wetenschappelijke onderbouwing”, aldus de commissie. Israël praat al openlijk over een derde dosis, terwijl Duitsland ook in die richting denkt te gaan.

Tedros Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, waarschuwde eveneens. “We bevinden ons op een kritiek punt. Het aantal Covid-gevallen neemt over de hele wereld toe”, zei hij. Volgens is men bezorgd dat er bij bepaalde gemeenschappen het gevoel is ontstaan dat er een einde komt aan de pandemie. “De pandemie is niet eens in de buurt van het einde”, waarschuwde hij.

China moet transparanter zijn

Zowel Duitsland als de WHO staan ​​er echter op, dat het onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus, moet worden voortgezet. Er werd een internationale missie naar Wuhan(China) gestuurd. Maar volgens het bureau was dat nog maar het begin en zal China transparanter moeten zijn. “We zijn een reactie verschuldigd aan de slachtoffers en om verdere pandemieën te voorkomen”, aldus Tedros.