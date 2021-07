Levens: ‘Nieuw systeem laat kinderen niet meer in hokjes denken’

Het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MinOWC), is al geruime tijd bezig veranderingen in het onderwijs te brengen. Onderwijsminster Marie Levens, zegt tegenover de krant, dat het ministerie het nieuwe systeem door middel van animaties, filmpjes, korte berichten en illustraties, begrijpelijk zal maken. Hiervoor is een speciale Facebookpagina ‘Wegwijs in het Onderwijs’, opgezet. Vragen met betrekking tot de nieuwe methode, zullen op deze pagina beantwoord worden. De minister hoopt, dat de kinderen met het nieuwe systeem, niet meer in hokjes denken. ‘’Het uit het hoofd leren gaat eruit, kinderen moeten begrijpend leren. Het gaat erom dat kinderen moeten begrijpen wat ze doen en dan hoef je ook niet alles in één leerjaar te weten”, zegt Levens.

Volgens de minister moeten de leerkrachten samen met de leerlingen gaan studeren. ‘’Op de lagere school zullen er vakleerkrachten zijn.” Behalve het nieuwe systeem, worden er volgens de minister, ook miljoenen geïnvesteerd in nieuwe boeken. De oude schoolboeken die gebruikt werden, zullen vervangen worden. ‘’We gaan wel even piloten, zodat we commentaar krijgen op de inhoud en dit commentaar gaat dan verwerkt worden. Qua inhoud zijn de boeken reeds af, alleen moeten ze nog gedrukt worden.” Niet alleen de lagere scholen zullen nieuwe boeken krijgen, maar ook het mulo. Voor het mulo zijn er volgens Levens, speciale boeken gedrukt. De leerlingen die niet over internet of een televisie beschikken, zullen het lesmateriaal volgens Levens, schriftelijk krijgen. “We gaan het materiaal in kleur voor ze maken, zodat ze toch nog kunnen werken.”