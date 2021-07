Artsen AZP leggen werk neer

Zaalartsen en artsen van de Spoed Eisen-de Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), hebben gisteren besloten het werk volledig neer te leggen. Zij zeggen zich beetgenomen te voelen door de directie, die beloofd had dat er een loonaanpassing zou komen, doch op het laatste moment hiervan afzag. Volgens de artsen heeft de directie het besluit niet toegelicht. Gisteren verschenen de artsen wel aan het werk, maar voerden een sitdown actie. Alleen spoedgevallen werden geholpen. De artsen geven aan dat zij al enige tijd vragen naar een salarisaanpassing. Volgens hen heeft de directie zelf aangegeven, afgelopen vrijdag een principeakkoord te willen tekenen. Echter werd op het laatste moment besloten hiervan af te zien. Dit zorgde voor irritatie bij de artsen, die van mening zijn dat de directie op zijn minst had kunnen terugkoppelen. De artsen vermoeden dat het besluit om van de ondertekening af te zien is gekomen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, dat volgens de artsen momenteel ook moeite heeft met het uitbetalen van verhogingen aan het personeel.

De artsen zeggen op verschillende manieren contact te hebben gezocht met de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, doch zonder resultaat. Zij verklaren zelf berichten te hebben verzonden naar de minister, maar ook daarop wordt niet gereageerd. De artsen zeggen in actie te blijven totdat het voor hen duidelijk is wat de volgende stap is. Er zal aldus de artsen, alleen dispensatie worden verleend aan mensen die dringend hulp nodig hebben.