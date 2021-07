GRENZELOZE DREIGING

Niet alleen in Nederland is er met grote schrik en verontwaardiging gereageerd op de moordaanslag op klaarlichte dag in hartje Amsterdam op de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries, maar ook internationaal werd er vol afgrijzen gesproken over deze laffe aanval op een vermaarde journalist, door onderwereldfiguren. De schutter vuurde maar liefst vier kogels af op De Vries, die ernstig gewond geraakte en momenteel in een ziekenhuis voor zijn leven vecht. Althans, dat zijn de officiële berichten uit de Nederlandse pers. Inmiddels zijn er naar verluidt twee verdachten aangehouden, wier voertuig door de politie nabij Leidschendam werd klemgereden. Het is niet uitgesloten dat een van hen de persoon is, die kort daarvoor, het vuur op De Vries had geopend. Het gaat om een Pool die in Maurik woont en een 21-jarige Rotterdammer. Ook wordt er thans druk gesuggereerd, dat het om een liquidatiepoging gaat van de zogeheten Mokro Maffia, de organisatie die onder leiding staat van Ridouan Taghi, een van de grootste criminelen van Nederland en die momenteel gevangen zit in de zwaar beveiligde strafinrichting van Vugt. Door deze moordpoging op De Vries, is er grote verontrusting ontstaan in Nederland en ook wederom het bewijs geleverd, dat journalisten, advocaten, officieren van justitie en andere vooraanstaande autoriteiten binnen justitie, gemakkelijk het doelwit kunnen worden van zware criminelen en dan in het bijzonder die zich bezighouden met de grensoverschrijdende criminaliteit. Er zijn al verschillende mensen in opdracht van de verdachte Ridouan Taghi in Nederland en daarbuiten geliquideerd, en daar zijn de Nederlandse autoriteiten zeer goed van op de hoogte. Ook realiseert de Nederlandse regering zich nu maar al te goed, dat de zware misdaad oprukt en steeds meer terrein wint en de politie en andere eenheden die de veiligheid en rechtsstaat dienen te beschermen, tekortschieten en dringend versterking behoeven. Nederland zal, wil het de democratie beschermen en behouden, veel meer geld moeten vrijmaken voor de bestrijding van de onderwereld, die zich nergens aan stoort en gewoon vergeldingsacties uitvoert, zoals gistermiddag in Amsterdam. Hoge politiefunctionarissen, advocaten, leden van het Openbaar Ministerie en andere justitiële autoriteiten in Nederland, zien indien er niet drastisch wordt ingegrepen, een verslechtering tegemoet met meer terreinwinst voor de onderwereld. De moordaanslag op De Vries in Nederland, moet een teken aan de wand zijn voor alle regeringen in Europa en ook elders in de wereld, waar de misdaad er alles aan doet terrein te winnen en te penetreren binnen alle instituten van overheden. Vooral journalisten moeten goed op hun hoede zijn en blijven, want vooral zij worden gezien als obstakels voor de zware criminelen. Suriname is daarop zeker geen uitzondering als we alleen maar kijken naar onze nauwe betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en de grote onderscheppingen van vooral cocaïne in de afgelopen maanden. De wereld is snel aan het veranderen en dan wel in zeer negatieve zin. Het grote malafide kapitaal uit de informele sector is namelijk in staat, velen naar zijn hand te zetten en dat brengt menig democratische rechtsstaat, in groot gevaar. Als Nederland thans met de neus op de feiten wordt gedrukt en zelf toegeeft een levensgroot probleem te hebben, dan is dat bij ons zeker niet anders. Ook hier kampen we met hetzelfde probleem en er zal toch tegenwicht geboden moeten worden.