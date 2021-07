Kanhai niet eens met strafeis Van Trikt

‘Administratieve fouten gemaakt, geen nadeel aan CBvS’

Irvin Kanhai, raadsman van de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt en zijn zakenpartner van het accountantsbureau Orion, Ashween Angnoe, zegt het niet eens te zijn met de strafeis van 12 jaar die gesteld is aan Van Trikt. Tegen Van Trikt is 12 jaar geëist met aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest en een geldboete van SRD 500.000 of achttien maanden hechtenis. Tegen Angnoe is vijf jaar geëist met aftrek van de tijd doorgebracht in voorarrest en een boete van SRD 150.00 of een hechtenis van 12 maanden. De raadsman blijft op het standpunt, dat zijn cliënten niet de hoofschuldige zijn.

Volgens Kanhai zijn er zaken toegevoegd bij de bewijsmiddelen tegen zijn cliënten. Zo wordt er aldus Kanhai, nu beweerd dat zijn cliënten deelnamen aan een criminele organisatie. ‘’Dat stond niet in de eerste tenlastelegging. Toen werd Hoefdraad ook niet als medeverdachte genoemd. Er is een nieuw feit ten laste gelegd, want in de oorspronkelijke dagvaarding stond het er niet”, stelde Kanhai. Hij heeft bezwaar aangetekend over de toevoeging in dagvaarding. Op 12 juli zal de rechter een besluit hierover nemen.

Volgens de raadsman mogen er niet achteraf zaken worden toegevoegd door het Openbaar Ministerie (OM). ‘’Het OM had hiermee gedacht, dat ze dit erbij konden zetten zodat er een motivering is voor de hoge strafeis.” Kanhai weet niet zeker of het OM ook op de strafeis van 12 jaar zou komen, indien niet beweerd was dat zijn cliënten deelnamen aan een criminele organisatie. ‘’Met de andere feiten die ten laste zijn gelegd, zou je ook op 12 jaar kunnen komen, maar dan zou je de bewijzen moeten leveren. En dat is tot nu niet bewezen.”

Kanhai stelt dat er geen bewijzen tegen zijn cliënten zijn. Hij gaf aan dat Van Trikt en Angoe wel enkele administratieve slordigheden hebben gemaakt, doch die zijn volgens Kanhai niet van dien aard dat zoals het OM beweert, daardoor het imago van de Centrale Bank en het vertrouwen in publieke functionarissen van financiële instellingen is geschaad. De Moederbank is volgens Kanhai, niet benadeeld door het handelen van Van Trikt en Angnoe. ‘’Het nadeel van de Centrale Bank is niet gebleken uit de rapportage van Kroll die we hebben gezien. Ook niet uit het dossier van ontslagen directeuren dr. W. Orie en drs. M. Soekhnandan.”