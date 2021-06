VERSOEPELING?! ZIJN WE NU PLOTSELING IMMUUN TEGEN COVID-19?

Het aantal personen dat besmet is met het COVID-19-virus of zijn mutant P1, is de afgelopen maanden drastisch toegenomen.

Volgens de regering hebben we nu een partiële lockdown, behalve op zon- en feestdagen, waar er wel een totale lockdown geldt.

Nu zijn detailhandelszaken, malls, overheidskantoren weer opengesteld onder naleving van strikte protocollen. Vanwege het besmettingsgevaar van het virus mogen nachtclubs, sportscholen, casino’s, bars etc. niet open voor het publiek. Het heeft er veel van een groot deel van de bevolking zich geen zorgen meer maakt om het virus. Ofschoon we dagelijks te maken hebben met teveel doden en coronabesmettingen, heeft de regering alleen de zondag en eventueel de feestdagen tot een totale lockdown gemaakt.

Denkt de regering dat corona op de zondag niet werkt? Of hebben we nou een magisch middel gevonden waardoor we niet geïnfecteerd zullen geraken? Door deze maatregel voelt en denkt de samenleving dat ze vrij spel heeft. Recentelijk ging er een video viraal, waar er een feest gehouden werd, pal tegenover een priklocatie. Mensen denken nu echt dat we weer normaal kunnen leven, want ze organiseren hun feest, zonder eraan te denken dat één besmet persoon, alle feestvierders kan besmetten. Er is een uitgaansverbod van 18.00u – 06.00u. Toch zijn er personen die in de nachtelijke uren door Paramaribo rijden, hier en daar rondhangen en geen gehoor geven aan de afgekondigde maatregelen. Daarenboven heeft Keerpunt vernomen, dat wanneer mensen door de politie gestopt worden, ze gewoon aangeven, dat ze gaan om zich te vaccineren, terwijl dat helemaal niet zo is. Willen deze mensen ons daarmee duidelijk maken, dat ze immuun zijn geworden of is het gewoon een egoïstisch gedrag?

Het wordt hoog tijd dat de autoriteiten die belast zijn met de coördinatie van COVID-19, er strenger op gaan toezien dat het uitgaansverbod en de overige maatregelen, ook echt in acht worden genomen. Alleen een avondklok en op één dag een uitgaansverbod toepassen, zal helemaal niet werken. Keerpunt snapt deze manier van werken helemaal niet. Wat is de regering nu aan het doen, zijn we nu immuun geworden voor COVID-19?

Tijdens het COVID-19 Journaal, werd gezegd dat tot nog toe, slechts 25 procent van de gehele bevolking zich heeft laten vaccineren tegen COVID-19. De regering moet beseffen, dat door de maatregelen te snel te versoepelen, de kans groot is dat het aantal besmettingen niet af-, maar toeneemt.