ER KOMT MEER AAN HET LICHT

Wie de ontwikkelingen op het gebied van de zware misdaad internationaal en lokaal, goed op de voet volgt, heeft enkele weken geleden gezien dat men vooral in Europa, ertoe is overgegaan een aantal drugsbendes en witwasorganisaties op te rollen. In Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Spanje, Italië en niet-Europese landen, werden er op grote schaal invallen gedaan bij bedrijven en in woningen en vonden er arrestaties plaats.

Ook werden er veel roerende goederen, harde valuta, communicatieapparatuur, voertuigen en wapens in beslag genomen. Deze grootschalige en geslaagde actie was het uiteindelijke resultaat van langdurig speurwerk, waar tal van anti-narcoticadiensten in Europa Amerika en andere landen in hadden geparticipeerd. De grote hulp bij het opsporen en geografisch vastleggen van de locatie der bendes, was de cell-telefoon die volgens de criminelen, versleuteld was.

De bendes gebruikten op grote schaal telefoons die volgens hen, niet afgeluisterd konden worden en in vele landen werden gehanteerd om de misdadige activiteiten zo goed mogelijk te kunnen coördineren. Waar men niet op gerekend had, was dat opsporingsambtenaren die waren geïnfiltreerd in de bendes, de ontsleutelde toestellen aan de criminelen hadden verkocht. Hierna kon het afluisteren op grote schaal worden ingezet en konden de bendes en hun locaties haarfijn in kaart worden gebracht. De arrestaties in vooral de Europese staten waren talrijk en door deze aanhoudingen werd er nog veel meer blootgelegd. Een vrij nauwkeurig beeld is ontstaan van wie bij de bendes aangesloten is en was en hoe de criminele verbindingslijnen in Europa en daarbuiten lopen en of hebben gelopen.

Ook is het duidelijk geworden wie de grote witwassers zijn en hoe dat allemaal in zijn werk gaat of is gegaan. De grootschalige actie waar vooral in Europa bekendheid aan is gegeven, reikt nog veel verder dan tot nog toe is onthuld. Opvallend is hierbij hoeveel drugstransporten de laatste maanden in zowel Guyana als Suriname zijn onderschept. Duidelijk moet het ook voor de criminelen hier zijn, dat de ogen van internationale opsporingsdiensten zeer nadrukkelijk op ons land zijn gericht en dat vooral onze witwaspraktijken nu worden geanalyseerd. Het moet niemand verbazen als er vooral in de buitenlandse media berichten verschijnen, waarbij men keihard laat zien, wie nu wel op de verdachtenlijst van drugs en witwassen zijn geplaatst en dat over enige tijd, er ook verzoeken zullen worden gedaan aan Interpol ter signalering en opsporing van bepaalde lieden.

En we weten allemaal hoe het in het drugscircuit bepaalde betrokkenen vergaat die als ‘expendable’ worden gezien. In de afgelopen weken hebben we ook uitgebrande drugsvliegtuigen in Guyana en Suriname mogen registreren en minstens een paar vermiste piloten en inzittenden van deze toestellen.

De handel in drugs gaat voort, maar ook de acties tegen deze vormen van misdaad. We zullen daarom in de komende tijd nog zeer schokkende zaken als media moeten melden. Dat men in het buitenland niet stilzit en rigoureus deze handel bestrijdt, hebben we de afgelopen weken zeker kunnen waarnemen en vermelden.