Kwestie chartervluchten uit Haïti nog niet overgedragen aan PG

NDP-parlementariër Rabin Parmessar, vroeg gisteren aan de regering, uitleg over de kwestie van de Haïtiaanse vluchtelingen. Volgens de parlementariër is het onderzoek dat wordt gedaan door een team dat is samengesteld door de president, tot op heden niet overgedragen aan de procureur-generaal(PG). Parmessar gaf aan dat het allemaal te lang duurt en dat er reeds een verklaring had moeten komen hierover. “Het gaat om iets waarin mogelijk het ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken is. Ik vraag mij af waarom deze zaak tot op heden niet aan de PG is overgedragen. Dat zijn zaken waarmee de regering zich bezig zou moeten houden”, aldus de parlementariër. Volgens Parmessar maakt de regering, waaronder de president, er een gewoonte van om zonder bewijs de vorige regering te criminaliseren. ‘’Dit zorgt voor wrijvingen en dat is wat we niet nodig hebben’’, zei Parmessar. Volgens hem zouden we als Surinamers moeten staan aan de opbouw van het land en zaken waarbij het IMF Suriname negatief bejegend, moeten aanvechten. “Op de eerste plaats zijn we Surinamers en had het nooit zover mogen komen dat een zogenaamde buitenlandse organisatie ons op zo een manier bejegent”, aldus Parmessar. Het IMF zou in een onlangs uitgegeven rapport, de vorige regering negatief hebben bejegend en gesteld, dat ze zich niet aan afspraken heeft gehouden. Parmessar gaf aan, dat de NDP altijd open heeft gestaan voor advies en haar medewerking altijd wil verlenen. Echter wordt dit niet aanvaard door de president en is men aldoor bezig vuil te smijten naar de NDP, aldus Parmessar. Desondanks staat de deur van de NDP nog altijd open volgens Parmessar.