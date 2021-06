Jubithana: ‘SLM systematisch uitgehold, maar we moeten vooruitkijken’

Herstelplan onder de loep bij regering

Minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme, heeft recentelijk verklaard, dat de regering wel achter een herstelplan voor de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) staat. Volgens hem, was de SLM in 2019 goed voor ruim USD 100 miljoen aan omzet, en de directe kosten van de SLM lagen tussen de 20 en 34 procent. “Dit bedrijf is systematisch uitgehold, maar we moeten echter vooruitkijken”, aldus Jubithana. De bewindsman vertelde, dat met het aantreden van de nieuwe directeur Paul de Haan, er een aanvang is gemaakt met het saneren. Jubithana vertelde, dat reeds ruim 50 personeelsleden voor vrijwillig vertrek getekend hebben. “De vervolgstap is om aan de hand van het herstelplan een haalbaarheidsstudie op te stellen door een internationaal gerenommeerd instituut, waardoor de SLM hiermee nieuwe financiers kan aantrekken”, aldus Jubithana. Verder zei hij, dat de SLM deel uitmaakt van de ontwikkeling van de luchtvaartindustrie, waardoor er concrete mogelijkheden zijn om het bedrijf wederom op spoor te krijgen.

“De regering is in een stadium, om de handelingen die binnen het bedrijf gepleegd zijn, diepgaand te laten onderzoeken”, aldus Jubithana. Jermain Kerk, bestuurslid van de Bond personeel-SLM vertelde in het radioprogramma ABC Aktueel, dat de vrijwillige vertrekregeling (VVRT) van de SLM afgerond is, en de vervroegde uitdiensttreding (VUT) nog steeds aan de gang is. “Wij zijn hiervan op de hoogte gesteld door de directie, dat ze eigenlijk afgerond is. Verder weten wij niet veel, omdat het om een vrijwillige vertrekregeling gaat, die de directie aan de medewerkers heeft aangeboden”, stelde Kerk. Hij haalde voorts aan, dat de bond de leden geïnformeerd heeft over zijn standpunt, en dat ze de voor en nadelen voorgehouden zijn voor wat betreft de VUT en VVRT. Na de bekendmaking van de directie, waren er volgens Kerk veel zaken die onduidelijk waren, waardoor er een hele commotie onder de leden was ontstaan. “De bond heeft de leden dus voorgehouden, waar zij op moesten letten, omdat de bekendmaking van de directeur niet uitvoerig was beschreven. Voor gedetailleerde informatie werden de leden wel verwezen naar de instanties binnen het bedrijf die daarover zouden gaan”, zei Kerk. Volgens Kerk ligt het besluit echter bij de leden, maar zij moesten wel goed geïnformeerd worden, zodat ze achteraf niet voor verrassingen komen te staan. “Voor zover wij weten, zijn er wel medewerkers, die op het voorstel van de directie zijn ingegaan. Hoeveel dat exact zijn, en hoeveel personeelsleden uiteindelijk hebben getekend, daar zijn wij niet op de hoogte van”, aldus Kerk.

Vliegoperaties continueren

De Boeing 737-700 van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), werd kort geleden voor de tweede keer op de luchthaven van Miami weggesleept bij de terminal. Het wegslepen van de Boeing is het gevolg van het niet op tijd betalen van de lease aan de lessor. Volgens de afdeling Corporate Communications van de SLM, zal de Boeing B737-700 (PZ-TCT) geen deel meer uitmaken van haar vloot, omdat het bedrijf niet tijdig heeft kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen van de lessor. Vluchten in de regio worden volgens de SLM tot nader order met ingehuurde vliegtuigen onderhouden. Kerk verklaarde, dat de directie druk doende is opties te bekijken om de operatie te continueren. “De verantwoordelijkheid en de aangelegenheid liggen natuurlijk bij de directie over het vervoeren van passagiers. Echter heeft de directie de bond de garantie gegeven, dat de SLM op een ander manier, momenteel zonder vliegtuig wél ervoor zal zorgen dat de operaties voortgezet zullen worden”, zei Kerk. Wat er volgens Kerk wel is begrepen, is dat er op korte termijn oplossingen zullen zijn voor de Miami-operatie, omdat die de enige route is dat vanwege COVID-19 momenteel uitgevoerd worden. Echter zullen passagiers de berichten moeten volgen.