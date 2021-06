Cuba zal binnenkort goedkeuring vragen bij WHO voor eigen vaccins

Cuba zal beginnen met het proces om zijn covid-vaccins Abdala en Soberana 02, te certificeren bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De WHO zal pas goedkeuring geven wanneer zij heeft vastgesteld dat de vaccins respectievelijk 92 procent en 62 procent effectief zijn in klinische onderzoeken. “We hebben uitwisselingen onderhouden met de WHO en PAHO (Pan American Health Organization) en we houden hen op de hoogte van de voortgang van de resultaten die we hebben behaald”, zei Rolando Pérez Rodrigues, directeur van de afdeling Science en Innovation van de Cuban Biotechnology and Pharmaceutical Industries Group (BioCubaFarma), op een persconferentie donderdag. De WHO stelt vast dat om een kandidaat-vaccin in overweging te nemen, het een werkzaamheid moet aantonen die gelijk is aan of groter is dan 50 procent.

Soberana 02, van het Finlay Institute of Vaccines (FIV), toonde 62 procent werkzaamheid met een schema van twee doses in een proef met 44.010 vrijwilligers, terwijl Abdala, van het Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB), werd getest met een monster van 48.000 mensen in een schema van drie doses en bereikte een werkzaamheid van 92,2 procent, volgens gegevens die door deze instellingen zijn vrijgegeven.

BioCubaFarma’s Center of Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) en het Finlay Vacinne Institute (IFV), gaven aan dat het dossier om het noodgebruik van Abdala aan te vragen, al is ingediend bij het Centrum voor Staatscontrole van Geneesmiddelen, Apparatuur en Medische Hulpmiddelen, terwijl dat van Soberana 02 over enkele dagen zal worden ingediend. Zodra toestemming is verkregen, zal de massale uitrol beginnen in Cuba, dat zijn doelstelling behoudt om de hele bevolking van 11,2 miljoen dit jaar te immuniseren en hoopt het eerste land ter wereld te worden dat zijn hele bevolking immuniseert met zijn eigen vaccins

Landen als Venezuela, Argentinië, Mexico en Vietnam hadden de afgelopen maanden al interesse getoond in het hebben van potentiële Cubaanse vaccins, terwijl Iran – waar Sovereign 02 ook werd getest – het op handen zijnde noodgebruik van die formule heeft aangekondigd, die werd omgedoopt tot Pasteur. Donderdag is ook een donatie van 30.000 doses Abdala aangekomen in Venezuela, een land dat 12 miljoen doses wil kopen. De President van BioCubaFarma, Eduardo Martínez, betreurde het echter dat het eiland door de grootschalige productie, in “ernstige logistieke problemen” is gekomen, omdat het niet over alle benodigde voorraden en materialen kon beschikken.

De wetenschappers schreven deze problemen gedeeltelijk toe aan het embargo van de Verenigde Staten en gedeeltelijk aan het tekort aan deze producten als gevolg van de grote vraag tijdens de pandemie, hoewel ze voorlopig hun doel handhaven om miljoenen doses te produceren waarmee ze hopen zowel de binnenlandse als de export te dekken. De twee vaccins worden al aan Cubanen toegediend in het kader van gezondheidsinterventiestudies en parallel met klinische proeven als een strategie om infecties op het eiland, dat zich in de derde en ergste golf van de pandemie bevindt, te beteugelen. Meer dan 2,2 miljoen mensen hebben ten minste één dosis Abdala of Soberana 02 gekregen. Cuba heeft volgens gegevens van het Cubaanse ministerie van Volksgezondheid, tot nu toe 174.789 gevallen en 1.209 sterfgevallen als gevolg van COVID-19 genoteerd.