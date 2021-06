Eind 2021 zal USD wisselkoers stabiliseren rond SRD 17

In het nieuwe marktgebaseerde systeem van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), is de wisselkoers afkomstig van het gewogen gemiddelde van de FX-transacties die zijn uitgevoerd door de commerciële banken en erkende wisselkantoren. De Centrale Bank zal alleen ingrijpen via een veilingsysteem indien wanordelijke transacties geschieden op de valutamarkt. Om de toegang tot informatie te vergroten, zal de Centrale Bank de wisselkoers drie keer per dag publiceren: om 10.00 uur, 12.30 uur en 15.00 uur. Het nieuwe wisselkoerssysteem, geïntroduceerd op 7 juni, is vanwege de eerdere total lockdown, net een paar dagen online.

De officiële wisselkoers steeg van 20,86 SRD/USD op 7 juni tot 21.176 SRD/USD op 16 juni (een stijging van 1,5%), terwijl de parallelmarkt een variatie van 3,5% in dezelfde periode had. Daarom staat de spread tussen de officiële koers en de parallelle markt op 1,6%. Deze analyse is vastgesteld op 18 juni in een rapport van het EMFI.

De Finabank en De Surinaamsche Bank (DSB) hebben de afgelopen weken hun klanten de mogelijkheid geboden om tot USD 5.000 en USD 6.000 te kopen, tegen een lagere wisselkoers. Dit bedrag is veel hoger dan wat de banken het afgelopen jaar hebben aangeboden. De lokale banken bieden deze bedragen aan tegen een wisselkoers die 10% lager is dan de koers gepubliceerd door de Centrale Bank. Een andere positieve ontwikkeling is het resultaat van de externe rekeningen. In 2020 vertoonde Suriname een stroming rekeningoverschot van 11% van het bbp na zeven jaar met slechte prestaties in externe rekeningen. Hoewel een jaar overschot misschien niet genoeg is om de vertraging op te heffen, is het een indicator van de afnemende druk op de wisselkoers. “Wij zijn van mening dat het overschot op de lopende rekening dit jaar zal toenemen tot 14,7%. In die zin zijn wij van mening dat de huidige officiële wisselkoers in lijn is met de reële wisselkoers. Daarom schatten we dat de gemiddelde wisselkoers stabiel zal blijven en sluit in 2021 op 17,6 SRD/USD”, aldus de EMFI economen.

Nieuw beleid

Samen met het nieuwe wisselkoersstelsel introduceerde de Centrale Bank een nieuw monetair beleid. Hiermee zal de moederbank de maatschappelijke geldhoeveelheid (M1) beperken, waardoor de basis van het groeitempo van de economie ook tot rust zal komen en de druk op de economie zal verminderen. Bovendien heeft het beleid van de Centrale Bank tot doel om inflatieverwachtingen te minimaliseren.

Volgens de economen is het goede nieuws dat de ambtstermijn van president Santokhi nog maar net begint. “Hij heeft nog vier jaar te gaan het voorzitterschap, genoeg om het 36-maandenprogramma met het IMF volledig uit te voeren. Het neerwaartse risico is echter dat de regering zich niet voldoende committeert aan het economische programma. Het kostte de regering zes maanden van onderhandelingen om de voorwaarden van het IMF te aanvaarden, met name de liberalisering van de wisselkoers.”

(Bron: EMFI Country Report: Let It Float, Let It Float)