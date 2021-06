Chevron en Qatar winnen biedingen Surinaamse olieblokken

Chevron Exploration Suriname Limited en een consortium bestaande uit TotalEnergies en Qatar Petroleum, hebben de meest gunstige biedingen ingediend voor ondiepe offshore-blokken in de onlangs afgesloten biedronde van Suriname. Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. maakte vrijdag bekend, dat Chevron het meest gunstige bod heeft uitgebracht op Blok 5, terwijl het TotalEnergies-consortium biedingen heeft ingediend voor Blok 6 en 8.

“Staatsolie en de succesvolle bieders zijn nu bezig met het sluiten van Production Sharing Contracts (PSC’s) voor de relevante blokken en zullen verdere aankondigingen doen zodra de PSC’s zijn toegekend”, aldus het bedrijf. Op 16 november 2020 werd een biedronde voor acht blokken gelanceerd. In totaal zijn er tien biedingen ontvangen voor drie van de acht blokken. Deze blokken bevinden zich direct in het shallow offshore. Dit gebied ligt tussen de nearshore en diepe offshore. Staatsolie had gezegd, dat het biedingsareaal als onderontgonnen wordt beschouwd.

De blokken 5, 6 en 8 bevinden zich het dichtst bij blok 58 en het Guyana-bekken, waar sinds 2015 in totaal meer dan 23 ontdekkingen zijn gedaan, waarvan het grootste deel in het productieve Stabroek-blok. In Suriname zijn tot nu toe in totaal 5 ontdekkingen gedaan voor de kust – 4 bij Blok 58 en 1 bij Blok 52.