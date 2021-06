IS ER NOG HOOP VOOR SLM?

De SLM Boeing 737 -700 (PZ-TCT) is zaterdagmiddag wederom op de luchthaven van Miami weggesleept bij de terminal. Passagiers die naar Suriname moesten vertrekken, konden met lede ogen aanschouwen hoe de SLM-kist in het bijzijn van de politie werd weggesleept. De SLM deed vervolgens al het mogelijke om haar commerciële verplichtingen na te komen, en liet haar passagiers overboeken op een vlucht van American Airlines richting Georgetown. Het wegslepen van de Boeing is het gevolg van het niet op tijd betalen van de lease aan de lessor. Volgens de afdeling Corporate Communications van de SLM, zal de Boeing B737 geen deel meer uitmaken van haar vloot, omdat het bedrijf niet tijdig heeft kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen van de lessor. Op grond hiervan heeft de lessor besloten dat Surinam Airways dit vliegtuig commercieel-operationeel niet meer in zal mogen zetten. Keerpunt vraagt zich af, of er überhaupt nog hoop is voor de SLM. Met alle tegenslagen lijkt het erop alsof de grootste aandeelhouder (de Staat) niet toe wil geven, dat het einde dienst is voor onze nationale carrier. Hoewel SLM-directeur Paul de Haan, een herstelplan aan de regering gepresenteerd heeft om het bedrijf gezond te maken en zijn continuïteit te garanderen, heeft Keerpunt tot nu toe alleen vernomen dat meer dan 100 personeelsleden, vroegtijdig met ontslag zijn gegaan. Wij vernemen voorts uit bronnen binnen de SLM, dat als het herstelplan geaccepteerd wordt door de regering, dan moet de SLM ook ondersteund kunnen worden. Maar de vraag is, of de regering het geld heeft om SLM te ‘redden’ en of het de moeite waard is, gezien alle financiële problemen die de regering moet oplossen. Helaas denken veel Surinamers, dat we als natie uit deze meervoudige monetaire en financiële crises kunnen komen zonder een enkele maatregel te treffen. Zij denken namelijk echt dat het probleem zichzelf zal oplossen en dat we gewoon zorgeloos door kunnen leven en feesten. Het fenomeen van een corruptieve leefstijl met aankopen van gebouwen in Parijs, miljoenen teveel betalen voor wegen enz., moet eindelijk ophouden. Surinamers moeten de SLM als voorbeeld zien, want het is een perfecte weerspiegeling van de staat Suriname. Een torenhoge schuld (USD 105 miljoen), weinig verdiencapaciteit en jarenlange uitzuiging van het bedrijf en mismanagement. Een beter voorbeeld bestaat er niet. De consequenties hebben we nu al gezien. Welke Surinamer gelooft dat het probleem van de SLM zichzelf zal oplossen? Die Surinamer is naar onze mening niet met zijn hoofd bij de werkelijkheid. De realiteit over de toekomst van de SLM ligt nu in handen van de overheid en wij moeten beseffen, dat het pompen of verzuipen is. De SLM verzuipt allang en nu moet zij gereanimeerd worden, om vervolgens te herstellen. Deze herstelperiode zal ook enorm zwaar zijn en ook niet van een leien dakje gaan. Wij hopen dat De Haan zijn strepen zal verdienen, als het hem lukt om de SLM te redden, want de zaak ziet er vooralsnog hopeloos uit.