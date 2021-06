COVID-ZORG VOOR REKENING PATIËNT

Sinds het begin van de covid-pandemie heeft de overheid ervoor gezorgd, dat medische zorg voor mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus, door de staat werd bekostigd. Dit is ook vastgelegd in de Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand van 7 augustus 2020, houdende algemene regels in verband met de uitvoering van een burgerlijke uitzonderingstoestand afgekondigd ingevolge artikel 23 jo. artikel 72 onder c van de Grondwet. Deze wet vervalt in augustus 2021 en de regering zal naar verluidt, aanpassingen doorvoeren aan de hand van de huidige situatie.

Covid-zorg is volgens de huidige covid-wet, staatszorg. Indien deze wet wordt gecontinueerd, zal de vraag opkomen of er nog sprake is van een uitzonderingstoestand c.q. noodtoestand. Als een groot deel van de bevolking gevaccineerd is, dan kan de regering deze wet indien nodig, aanpassen. Gezien ons land nu voldoende vaccins gedoneerd krijgt, kan eenieder die achttien jaar of ouder is, in aanmerking komen voor een vaccinatie. De regering zal naar wij vernemen, hierbij tools inzetten om de burgers aan te moedigen gebruik te maken van deze beschikbare vaccins, zodat een groot percentage van de bevolking beschermd is. De Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand, zal vervolgens als tool worden ingezet en daardoor zodanig aangepast worden, dat covid-zorg voor rekening van de patiënt komt. Verzekeraars zullen vervolgens een hogere premie berekenen voor mensen die niet zijn gevaccineerd. Daarnaast zullen personen die niet gevaccineerd zijn, de toegang worden geweigerd tot bijvoorbeeld ziekenhuizen en overheidskantoren. Het bedrijfsleven zal deze trend waarschijnlijk volgen. Mensen die weigeren om zich te laten vaccineren, zullen moeten instaan voor de consequenties. De overheid kan niet continu middelen blijven inzetten voor personen die weigeren zichzelf te beschermen. Ook de mensen die de samenleving misleiden met valse informatie over COVID-19 en het covid-vaccin, zullen voor de consequenties moeten instaan.