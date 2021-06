DE STILTE DIE AAN DE STORM VOORAF GAAT!

De tegemoetkoming van SRD 1000 bruto die de ambtenaren ontvangen hebben, moet gezien worden als een stilte die aan de storm vooraf gaat. Het is duidelijk, dat er hierna zware tijden zullen volgen. Tijdens dezelfde persconferentie maakte de regering meteen bekend, dat de tarieven voor nutsvoorzieningen vanaf de komende maand zullen worden aangepast. Veel bedrijven lieten er geen gras over groeien en kwamen meteen met een prijsaanpassing. Daar gaat je SRD 1000 als ambtenaar dus! Het zal niet lang duren of Telesur komt ook met nieuwe tarieven, want volgens haar laten de huidige tarieven zien, dat ze al een hele tijd beneden de kostprijs werkt. Het lastige is, dat elke burger de zware en aangepaste prijzen zal moeten dragen, maar dat niet elke burger in aanmerking is gekomen voor een aanpassing van het salaris. Zo zal de particuliere sector ook geconfronteerd worden met de prijsverhogingen in de winkel, maar is het loon hetzelfde gebleven. Hoe zit het met de mensen die vanwege de covid-situatie niet hebben kunnen werken, maar nog van hun bedrijf een steuntje krijgen? Die zullen keihard de verhoging moeten betalen. Dan is er niet eens gesproken over de mensen die het helemaal moeten hebben van covid-steun. Waarom is er voor nu geen vrijstelling op de verhoging van nutsvoorziening gegeven voor deze groep? Het geven van een steun van SRD 1500, om daarna tarieven als SRD 400 en meer te introduceren, is gewoon de vloer onder de voeten van de mensen vandaan halen. Ze vallen zo in een put! En het geven van SRD 1000 kan maken dat de koers in een rap tempo de lucht in schiet, gezien anderen zullen trachten valuta te kopen. We kunnen niemand hiervoor kwalijk nemen. Mensen willen sparen, hoe weinig dat ook het is. Bovendien wil eenieder zijn geld waardevast maken. Geen SRD 1000 tegemoetkoming, maar SRD 1000 misère dus.