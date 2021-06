Belfort: ‘Ik sta hier met veel schaamte en pijn’

Edward Belfort (Abop) heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling en de behandeling van het herstelplan, de tekortkomingen van de regering blootgelegd. Belfort haalde aan dat voor de verkiezingen, de samenleving beloofd was dat de nieuwe regering het beter zou doen. “Er was een bepaalde hype gecreëerd. Wat er was, was niet goed en we zouden het beter doen. Echter sta ik vandaag hier met veel schaamte en pijn. Vijf jaar lang heb ik de toenmalige president aangegeven, dat het niet goed gaat en dat het volk luistert. Het volk moest stemmen zodat het beter gaat. Nu zijn de ‘slim stemmers’ teleurgesteld”, zei Belfort.

Hij haalde aan dat hij voor het eerst heeft meegemaakt dat een zittende president binnen een jaar niet meer gewild is. De val van ex-president Bouterse begon volgens hem pas in 2016 toen hij het plein barricadeerde, maar dat het volk toch nog even meeging. “Nu schaam ik mij diep. Ik weet hoeveel energie ik erin heb gestopt, zodat het volk het beter kon hebben. Nu heeft het volk pijn en na de verkiezingen luisteren we niet meer. Macht is een verschrikkelijk ding. Het doet pijn om te zien wat er gaande is. Ik praat wel, maar het lijkt alsof er aan dovemansoren gepraat wordt”, stelde Belfort.

Hij gaf aan dat de USD en de euro twee devaluaties achter elkaar hebben gehad. “Het volk lijdt en er is geen zicht op beterschap laat, staan om te praten over een visie. U schrikt van de prijzen van goederen en diensten. Een kilo kip is al boven SRD 80. Spijsolie die schommelde tussen SRD 12 en SRD 20, is nu boven SRD 40. De prijzen van brood en melkproducten zijn sky high. De douanekoers is losgelaten. Een 40 voet container met goederen uit China, kostte USD 6000. Op dit moment is dat USD 14.000. Straks gaat u mooie dingen meemaken in de winkels en de goederen zullen onbereikbaar zijn voor het volk dat gestemd heeft op beterschap. Ik leef met de realiteit en ik praat namens het volk. Wie niet ervan houdt no sweat, maar ik ben hier om namens het volk de noden door te geven”, benadrukte Belfort.

De parlementariërs gaf aan dat bij het aantreden van de president, hij hem had gezegd, dat hij beter strikt kan zijn dan slap. “Als u strak bent, gaat u mij aan uw zijde krijgen. Helaas heeft de president gekozen voor het tweede wat jammer is, vandaar dat de dingen gebeuren. Er is geen daadkracht en er wordt geen daadkracht getoond. Wat het volk heeft afgekeurd, dat is nu aan de orde en dat doet mij pijn. Wat wij niet zouden doen, precies dat doen we. De statuten van een parastataal bedrijf zijn gewijzigd en wanneer het volk praat, dan hoor je: ‘Ach, laat het volk praten.’ Er wordt niet meer naar het volk geluisterd, terwijl men voorheen het volk nodig had om naar de stembus te gaan”, aldus Belfort.

door Priscilla Kia