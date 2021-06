‘Tarievenstructuur EBS moet herzien worden’

De nieuwe tarievenstructuur van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) die met ingang van 1 juli ingevoerd wordt, heeft voor veel onrust gezorgd in de samenleving. Velen zijn bang dat zij straks veel meer dan nu voor stroom zullen moeten betalen. Ook VHP-parlementariër Sham Binda heeft kritiek en stelt dat de tarieven herberekend moeten worden .

Binda zei in het radioprogramma ABC Aktueel, dat de nieuwe tarieven herzien moeten worden. Volgens hem zijn met name ondernemers en winkeliers straks de dupe. Er is volgens hem, ook geen voorlichting geweest. ‘’Er is ook geen discussie met de breedste laag van de samenleving gevoerd. Nu dat het op ons afkomt wat de nieuwe tarieven zijn, schrikt iedereen.’’

Binda vindt de nieuwe structuur een ongelijk stelsel. De berekening die er is gemaakt, klopt volgens hem ook niet. ‘’Het kan niet zo zijn, dat je het drievoudige betaalt. Dit wat nu met de tarieven gebeurt, resulteert al in de winkelprijzen. De winkeliers passen nu al prijsveranderingen toe en dat gaat men niet kunnen oplossen, want als ondernemer werk je vooruit.”

Volgens Binda is het niet zo, dat ondernemers misbruik maken van deze situatie. “”Een groot deel is gewoon bezig te overleven’’, zegt hij. De beleidsmakers hebben volgens hem, niet gekeken naar de gevolgen die de verhogingen met zich mee brengen. “De zaak moet nu herzien worden, het kan niet zo doorgaan. Naar mijn inzicht, moet de tariefaanpassing aangehouden worden. Men moet herberekenen en kijken waar het geld echt te verdienen valt”, aldus Binda.