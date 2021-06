‘’De tegemoetkoming zal een druppel op een hete plaat zijn”, zegt de activist Stephano Biervliet alias Pakittow, tegen de krant. De mensen die in aanmerking zullen komen voor de tegemoetkoming en de koopkrachversterking, zijn volgens hem, niet echt geholpen. “Het probleem is vele malen groter, dan wat er gegeven wordt”, zegt Biervliet, die eraan toevoegt, dat veel levensmiddelen 75 tot 100 procent in prijs gestegen zijn.

Ook is hij van mening, dat de regering niet alleen aan ambtenaren een tegemoetkoming kan geven. ‘’De particuliere sector ligt nu aan het infuus en heeft ook hulp nodig”, zegt Biervliet. Aan de particuliere sector had volgens hem, ook gedacht moeten worden. De maatregelen voor deze sector, zouden reeds in de planning moeten zijn. Vooral omdat de hele samenleving getroffen is door de economische crisis en de coronapandemie, vindt Biervliet dat er niet alleen aan één groep gedacht kan worden.

‘’Iedereen heeft het zwaar. Dan is het niet zo dat ambtenaren niets gegund wordt, maar het is de kleine man of de kleine ondernemer die meer onder de crisis lijdt dan de ambtenaar.

De kleine ondernemers moesten elke keer wanneer zij iets konden verdienen, sluiten. Ook zij hebben uitgaven, dus ik vind als je de één geeft, kan je de ander niet in de kou laten staan.” Biervliet zegt, dat iedereen in aanmerking zou moeten komen voor een financiële injectie. ‘’Want iedereen heeft op zijn manier ingeleverd.”

Vooral omdat alleen ambtenaren tot op dit moment in aanmerking zullen komen voor de financiële steun, zegt Biervliet, dat het demotiverend is voor de particuliere sector. Ook vindt hij dat er hierdoor meer onzekerheid is gecreëerd bij ondernemers, omdat ze nooit in aanmerking komen voor een financiële injectie van de overheid. ‘’Ondanks dat de ondersteuning nihil is, moeten we overleven. Echter is dit demotiverend voor startende ondernemers. Maar de overheid zal de ontevredenheid niet zien, want iedereen doet alsof hij geholpen is.”

Biervliet: ‘’Ik zou hiertegen willen protesteren, maar ik wil de gezondheid van mijn landgenoten niet in gevaar brengen. Er zijn wel protesten in de planning, maar niet voor nu. De covid-situatie is nog steeds zorgwekkend. Niet omdat ik nog niet over straat ben gegaan, betekent het dat ik het eens ben met de huidige gang van zaken. Maar de gezondheid van mijn landgenoten gaat voor.”

-door Orsilia Dinge-