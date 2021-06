Geen chip in het COVID-19-vaccin

‘COVID-19-vaccins bevatten geen nanodeeltjes of magnetische eigenschappen’

Recentelijk meldde de Braziliaanse pers, dat de afgelopen dagen via sociale media, verschillende video’s van mensen zijn getoond waarbij metale voorwerpen op hun huid geplakt zaten, nadat dezen ingeënt zouden zijn tegen COVID-19. Volgens complottheorieën zou de COVID-19-vaccinatie ‘magnetische deeltjes’ of ‘een microchip’ in het lichaam hebben aangebracht.

Ricardo Parolin, een Braziliaanse Emergency Doctor vertelde, dat voorwerpen op onze huid kunnen plakken, omdat het bepaalde dagen extreem warm is. “Wanneer de huid plakkerig wordt door transpiratie, kunnen we aan stoelen en voorwerpen van welk materiaal dan ook plakken. Dit betekent niet dat we ‘Magneto’, het X-Men-personage, zijn geworden”, benadrukte Parolin. Het vertelde dat magnetisme kan worden gereproduceerd als de persoon een vochtige huid heeft, of als er nog steeds sporen van lijm zijn achtergelaten door verband op de plaats waar het vaccin werd aangebracht.

Fernando Kokubun, hoogleraar natuurkunde aan de Federale Universiteit van Rio Grande (FURG) verklaarde dat vaccins geen nanodeeltjes of ingrediënten met magnetische eigenschappen bevatten. “Als dat het geval was, zouden zelfs de flesjes aan elkaar blijven plakken”, zei Kokubun. Ana Bonassa, die gepromoveerd is in de zelfde wetenschap, legde in een video uit, dat sommige vaccins een minimale hoeveelheid aluminiumhydroxide bevatten, maar dat de stof geen enkele vorm van magnetisme bevat. “Een maagzuurremmer bevat 1000 keer meer aluminiumhydroxide dan die in het vaccin. Als je denkt dat het een magnetisch effect heeft, breng de munt dan dicht bij een pil om te zien wat er gebeurt”, aldus Bonassa.

Implantaat van controllerchip?

Volgens deskundigen, wordt het vaccin met microchips geleverd die ook magnetisch zijn. Om te beginnen wordt een biochip door een naald geïmplanteerd. Het vereist een grote binnendiameter, zoals een piercing katheter, waardoor het volgens een deskundige nooit door een dun ding als een vaccinnaald zou kunnen gaan. Volgens de deskundige, is een chip ongeveer zo groot als een rijstkorrel (11,5 mm) en niet transparant of vloeibaar, waarna het dus met het blote oog in de spuit te zien is.

“Zelfs als het van massief metaal zou zijn gemaakt en de gebruikte magneet de sterkste ter wereld zou zijn, zou het gewicht niet eens door de huid kunnen”, verklaarde Mário Alexandre Gazziro, professor aan de Federale Universiteit van ABC en werkzaam aan de USP (Universiteit van São Paulo). Gazziro, de eerste Braziliaan die in 2011 een microchip liet implanteren voor onderzoeksdoeleinden, leverde zelfs bewijzen om de leugen te ontmaskeren. “De eerder genoemde chip, met een oppervlakte van 2 mm in het vierkant, zou een magnetische interactiekracht uitoefenen, die duizend keer kleiner is dan de magneet, vergeleken met bijvoorbeeld een koelkastdeur (met 2 vierkante meter en vrije elektronen die hiermee compatibel zijn). “Het ondersteunde gewicht zou dus ook duizend keer kleiner zijn, dat wil zeggen ongeveer 1 gram. Daarom zou de magneet zijn eigen gewicht van 2 gram niet kunnen dragen”, zei Gazziro.

Vanwege zoveel negatieve kritieken, en om te voorkomen dat de bevolking zich wil laten vaccineren of de tweede dosis van het vaccin wil nemen, moest de regering van Brazilië zelfs een bericht plaatsen en uitleggen, dat de video’s chip geïmplanteerd in het vaccin nep zijn. “Alles wordt in het laboratorium onderzocht. Als het niet op een universiteit is gedaan, is het zeer waarschijnlijk niet mogelijk om thuis zoiets te doen “concludeerde Gaziro.