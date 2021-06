‘Regering bespaart, maar betaalt schulden niet’

De voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), Winston Ramautarsing, gaf in een tv-interview aan, dat het geen kunst is dat de regering is gekomen met een maatregel om ambtenaren tegemoet te komen. Hij zei dat er niets is om jaloers op te worden en dat er niet gedaan moet worden alsof er zoveel bespaard is. “Je kan niet praten over besparing, wanneer je je schulden niet betaalt. Je bent gewoon een wanbetaler die de Sinterklaas denkt uit te hangen”, zei Ramautarsing. Hoewel hij van mening is dat het niet om een echte besparing gaat, staat hij positief tegenover de verschillende verhogingen die worden toegekend. Volgens hem hebben burgers recht op een compensatie, gezien ze in de afgelopen negen maanden met maandelijks 3 procent zijn verarmd.

Ramautarsing vindt wel dat de regering gewoon eerlijk moet zijn over de herkomst van het geld. “Ik heb informatie dat de grote goudmaatschappijen de belasting die aan het eind van het jaar betaald moeten worden, ter tegemoetkoming van de regering en om ons als land uit een dip te helpen, gewoon eerder hebben afgedragen. Zeg dat gewoon aan de gemeenschap dan te komen met een heleboel verdraaiingen dat je hebt bespaard en dat men jaloers op je zal worden.” Ramautarsing zei ook dat de regering niet moet doen alsof er niet monetair is gefinancierd. “De minister gaf tijdens een discussie bij Econotori, zelf te kennen dat er maar voor 250 miljoen monetair gefinancierd is. Nu hoor ik hem zeggen dat hij dat nooit heeft gedaan. Wie houdt wie voor de gek, dan?”

Het loslaten van de wisselkoers is volgens Ramautarsing, een stap in de goede richting. “Als de regering geluisterd had, waren we niet zo laag gezakt. De VES had vanaf het begin aangegeven, dat men de koers moest loslaten om een evenwichtskoers te vinden. Alleen zien we dat men de koers omhoog heeft laten schieten, dan het naar onderen proberen te praten. Maar desondanks zijn we blij dat dit besluit is gekomen. Misschien laat, maar nog niet te laat”, aldus Ramautarsing.