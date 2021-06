De advocaat Hugo Essed zei gisteren in het radioprogramma Welingelichte Kringen, dat hij de mening van de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, deelt. De minister had onlangs via de media, drie burgers gewaarschuwd die volgens hem, onjuiste informatie verspreiden over COVID-19 en de covid-vaccins. De minister stelde dat het verspreiden van valse informatie, de volksgezondheid in gevaar kan brengen. Essed: ‘’Soms proberen ze zelfs met hele leugens de burgerij af te houden om zich te vaccineren.”

De vrije meningsuiting komt volgens Essed, niet in gevaar door de waarschuwing van de minister. “Wat mij betreft, gelden de grondwet en de wet voor iedereen. Zo opent de grondwet duidelijk de mogelijkheid om ook de vrijheid van meningsuiting onder bijzondere omstandigheden bij wet te beperken. Iedereen mag natuurlijk vinden dat zijn meningsuiting beperkt wordt, maar het handelen van de minister is volledig op de wet gebaseerd”, aldus Essed. Volgens hem is de waarschuwing van de minister nog niet in daden omgezet. De minister zei, dat er streng opgetreden zal worden, tegen mensen die de samenleving misleiden met valse informatie over het covid-vaccin. Essed: ‘’Nu is alleen gewaarschuwd. Maar de waarschuwing heeft toch zeker effect gehad, want de samenleving gelooft eerder de minister en die zegt dat vaccineren goed is. De bereidheid om zich te vaccineren stijgt, maar we zijn er nog lang niet”, benadrukte Essed.

Essed vroeg ook de aandacht van de minister voor het probleem van de hoge begrafeniskosten van personen die overleden zijn aan de gevolgen van COVID-19. De kosten zijn volgens hem momenteel veel te hoog, waardoor de nabestaanden nodeloos op kosten worden gejaagd. ‘’Er zijn gegronde klachten over de procedure en over de kosten. We moeten het de nabestaanden niet nodeloos nog moeilijker maken.”