“We gaan veel meer vaccineren, we hebben de afgelopen woensdag 90.000 AstraZeneca vaccins ontvangen en we krijgen ook 25.000 tot 40.000 Johnson & Johnson eind deze week. We krijgen eind juni tot begin juli de totale trance van de 750.000 AstraZeneca en ook nog 100.000 Sinopharm vaccins uit China die rond 18 juni moeten aankomen, dan gaan we volop vaccineren”, zegt de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Volgens hem heb je dan ongeveer 2 maanden nodig, als we ongeveer 5000 personen per dag vaccineren. “We moeten beseffen, dat we dit samen moeten doen en werkgevers gaan hun werknemers ook in de gelegenheid moeten stellen, te gaan vaccineren. Elke dag dat we niet vaccineren, verliezen werkgevers ook op de langere termijn”, benadrukt Ramadhin. Wanneer het besmettingspercentage, het aantal infecties per dag en IC-opname afnemen, dan gaan er volgens de minister geen grote vaccinatiedagen meer worden georganiseerd maar de vaccins worden dan gedecentraliseerd naar de huisartsen. Hierdoor zullen huisartsen zelf kunnen inplannen, hoeveel mensen zij per week kunnen vaccineren. Als elke huisarts minimaal 10 mensen per week kan vaccineren, zit je per week op 2000 tot 3000 personen, want er zijn 300 huisartsen in het land. “Tegen eind van het jaar moeten we uit deze Covid-crisis zijn. Suriname kan zijn target qua vaccinatie alleen halen, wanneer het Pfizer-vaccin ook tot de vaccinkeuzen zal bestaan. Pfizer is namelijk ook goedgekeurd voor gebruik bij kinderen tussen 12 en 18 jaar. Dan zullen we komen op 70% gevaccineerden in het land. Nederland zal volgende week hopelijk ook een donatie aan vaccins van het merk Moderna naar Suriname sturen en die zullen worden ingezet voor specifieke groepen waaronder ook zwangere vrouwen”, stelt Ramadhin.

-Door Gladys Findlay-