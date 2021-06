Vanwege de zeer ernstige corona-situatie in Suriname gaan woensdag 90.000 doses AstraZeneca plus naalden en spuiten op het vliegtuig. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zojuist besloten. De vaccins die woensdag worden verstuurd kunnen direct worden ingezet in het Surinaamse vaccinatieprogramma. Naast de vaccins van woensdag werden vorige week met hulp van Defensie en Buitenlandse Zaken al zuurstofcontainers, persoonlijke beschermingsmiddelen en een medisch team naar Suriname gestuurd.

De Surinaamse autoriteiten hebben Nederland recent om hulp gevraagd bij de bestrijding van het coronavirus. Al eerder zei minister De Jonge (VWS) dat hij Suriname, naast de deelname aan Covax, met vaccins wilde helpen vanwege de speciale relaties met het land. Aanvankelijk wilde Nederland deze week 40.000 doses AstraZeneca leveren maar door lagere bestellingen van ziekenhuizen (voor laatste tweede prikken) kunnen er nu al 90.000 vaccins naar Suriname worden verstuurd. Deze hoeveelheid loopt vooruit op latere leveringen van 500.000 tot 750.000 doses AstraZeneca, afhankelijk van de leveringen aan Nederland. Nederland en Suriname bespreken momenteel hoeveel vaccins nodig zijn in Suriname en hoeveel er op welke momenten gekoeld kunnen worden.

 Inzetbaarheid AstraZeneca en Moderna

De vaccins die komende week worden geleverd kunnen direct worden ingezet in het Surinaamse vaccinatieprogramma. Momenteel wordt er in Suriname al geprikt met het AstraZeneca-vaccin en is er veel animo voor het halen van een vaccinatie. Het is al vroeg druk op de priklocaties. Hierdoor kunnen de Nederlandse leveringen makkelijk worden ingepast. Daarnaast kan dit specifieke vaccin bewaard worden bij koelkasttemperatuur, dit vergemakkelijkt het transport en een snelle distributie van de vaccins. Vanwege de lagere bewaartemperatuur en de eenvoudiger handling is besloten niet de eerder gemelde 50.000 Moderna in twee batches te leveren maar meer AstraZeneca. AstraZeneca is eenvoudiger in te zetten en de 90.000 vaccins die versneld kunnen worden vrijgemaakt, kunnen in Suriname allemaal meteen als 1e prik worden gezet. AstraZeneca biedt daarom Suriname nu meer soelaas.

 Zeer ernstig

De situatie die door het COVID-19 is ontstaan in de Surinaamse ziekenhuizen is schrijnend en de behoefte aan vaccins onder de bevolking is groot. Dat heeft speciaal gezant en voormalig directeur-generaal van het RIVM Marc Sprenger laten weten aan het ministerie van VWS. Sprenger is momenteel in Suriname om samen met de specialisten daar te kijken wat nodig is in de acute bestrijding van het coronavirus