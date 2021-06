Een aanzienlijk aantal Cubanen bivakkeert momenteel voor de vertrekhal van de JAP Luchthaven te Zanderij. Hun chartervlucht richting Nicaragua vond geen voortgang, omdat de documenten voor de landingsrechten in dat land niet in orde waren. Daar schijnt tot nog toe geen verandering in gekomen. De Cubanen hebben besloten op Zanderij te blijven in afwachting van hun vertrek naar het voormelde land. Inmiddels ontstaat er op de luchthaven een toestand vergelijkbaar met die van Southdrain enkele maanden geleden en dat kan natuurlijk helemaal niet. Als de chartervlucht niet doorgaat, moeten deze vreemdelingen aldaar verwijderd worden.