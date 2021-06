De verspreiding van het coronavirus en de vele levens die het opeist is zeer ernstig. 11 personen zijn op de eerste dag van juni overleden aan COVID-19. Dit is het hoogste aantal op één dag tot nu toe. Het aantal personen dat het leven gelaten heeft door COVID-19 in Suriname, is hierdoor gestegen naar 313. 174 personen werden positief getest in het afgelopen etmaal. Er werden 361 swabs afgenomen. 187 testen bleken negatief te zijn. Van het aantal geteste personen was 48.2% positief. Het percentage positieven is momenteel veel te hoog en moet terechtgebracht worden naar onder de 10%. Op de Intensive Care Units van verschillende ziekenhuizen, zijn momenteel 33 zieken in behandeling. In de zorginstellingen zijn 216 patiënten opgenomen. 1.414 geïnfecteerden zijn in isolatie. Vandaag werden 143 mensen genezen verklaard.

De COVID-19 pandemie vormt wereldwijd een aanhoudende bedreiging, gelet op de epidemiologische rapportages, alsmede de voortdurende binnenlandse transmissie van het virus, en dat deze transmissie uit de hand loopt wanneer de noodzakelijke maatregelen niet worden getroffen en gehoorzaamd, met als gevolg een oncontroleerbare epidemie in bepaalde landen. In ons land heeft de regering hierdoor voor de komende tweeënhalve week een totale lockdown afgekondigd, met dien verstande, dat na deze week of veel eerder indien dat noodzakelijk is, een tussentijdse evaluatie door het Covid-19 Crisis Management Team zal plaatsvinden, om zo vast te kunnen stellen of er behoefte is de maatregelen te herzien, of verder te verscherpen.

Er wordt nu zeer dringend geadviseerd in de periode van twee weken lockdown, thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan, op de dagen, waarop men uit huis mag.

Geen zuurstof tekort

Intussen heeft Ingas recentelijk bekendgemaakt, dat er geen tekort is aan zuurstof. Er was wel een moment dat er intensiever op de voorraden gelet moest worden, maar er is nooit een tekort geweest, waardoor de ziekenhuizen niet bevoorraad zouden kunnen worden. Ingas zorgt ervoor dat het meer zuurstof binnen krijgt dan normaal het geval is, om de ziekenhuizen voldoende te kunnen voorzien van zuurstof. Ook heeft het ministerie van Defensie in Nederland twee zuurstofcontainers gestuurd naar ons land.